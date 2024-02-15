Lüleburgaz'da iş kazası: İşçi mıcırın altında kaldı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir iş kazası meydana geldi. Tırın dorsesinden dökülen mıcırın altında kalan işçi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tırın dorsesinden dökülen mıcırın altında kalan işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Büyükkarıştıran beldesinde şantiye alanında iş makinesi ile mıcır yüklenen dorsenin kapakları açıldı.
Dorsenin yanında bulunan Hacı Tanacı, dökülen mıcırın altında kaldı. Diğer işçilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Tanacı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.