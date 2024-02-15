Üye Girişi
Haberler

Lüleburgaz'da iş kazası: İşçi mıcırın altında kaldı

Güncelleme:

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir iş kazası meydana geldi. Tırın dorsesinden dökülen mıcırın altında kalan işçi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tırın dorsesinden dökülen mıcırın altında kalan işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Büyükkarıştıran beldesinde şantiye alanında iş makinesi ile mıcır yüklenen dorsenin kapakları açıldı.

Dorsenin yanında bulunan Hacı Tanacı, dökülen mıcırın altında kaldı. Diğer işçilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Tanacı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Lüleburgaz Kırklareli Jandarma İtfaiye İş Kazası Güvenlik Acil Durum Kaza Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title