Lübnanlı 14 yaşındaki Haddad, gençleri Arapça'ya özendirmek için danışman olarak atandı

Lübnan Kültür Bakanlığı, Arapça'nın gençler nezdinde önemini artırmak için bakanlığa 14 yaşındaki Joey Pierre Haddad'ı danışman olarak atadı.

Lübnan Kültür Bakanlığı, Arapça'nın gençler nezdinde önemini artırmak için bakanlığa 14 yaşındaki Joey Pierre Haddad'ı danışman olarak atadı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Hristiyan Mahallesi Eşrefiye'de yaşayan Haddad, okulunda geçen Haziran ayında ülke düzeyinde düzenlenen Arapça şiir yarışmasında birinci oldu.

Haddad'ın birçok Lübnanlı gencin aksine, Arapça dilini iyi bir şekilde kullanıp edebiyata ilgi göstermesi kısa bir süre içerisinde Lübnan Kültür Bakanı Muhammed el Murtaza'nın da dikkatini çekti.

Murtaza, Haddad'ı Arapça'nın gençler arasında geliştirilmesine örnek göstermek ve bakanlık ile gençler arasındaki bağı güçlendirmek için temmuz ayında danışman olarak göreve başlattı.

Haddad, AA muhabirine, yeni görevi ve hedefleri hakkında, Osmanlı döneminde inşan edilen tarihi Lübnan Kültür Bakanlığı binasındaki ofisinde konuştu.

"Arapça'nın geliştirilmesi ve köklerimize geri dönmek bir gereklilik"

Ülke genelinde düzenlenen şiir yarışmasında akıcı ve vurgulu Arapçası sayesinde birinci olduktan sonra Lübnan Bakanı Murtaza'nın daveti üzerine bakanlığa geldiğini belirten Haddad, Murtaza'nın talebi üzerine herhangi bir maaş almadan bakanlıkta danışman olarak göreve başladığını söyledi.

Bakan'nın makam odasının tam karşısında kendisine ayrılan ofiste çalışan Haddad, "Amacım gençlerin ana diline olan bağlılıklarını artırmak için projeler geliştirmek ve bunun önemine vurgu yapabilmek. Bu yüzden bulunduğum yaş itibariyle üzerimde önemli bir sorumluluk var." ifadelerini kullandı.

Lübnan'ın ekonomik ve siyasi olarak çok zor bir süreçten geçtiğini anımsatan Haddad, "Arapça'nın geliştirilmesi ve köklerimize geri dönmek bir gereklilik haline gelmiştir." dedi.

Haddad, bu hedef doğrultusunda bakanlık nezdinde kendisine verilen görev çerçevesinde bakanlık ve gençler arasındaki bağın dil üzerinden güçlendirilmesi için çalışmalar yaptığını kaydetti.

Ülkenin yeniden kalkınması, güçlendirilmesi, kimliğinin muhafaza edilmesi için dilin önemli bir yer kapladığını belirten Haddad, "Dil geliştirilmeden kendimizi ve dolayısıyla ülkemizin gelişiminden söz etmemiz mümkün değildir." değerlendirmesinde bulundu.

"Arapça bugün birçok yabancı dilin etkisine maruz kalıyor"

Lübnan'da özellikle Haddad yaşındaki birçok genç, okulda Arapça'nın yanı sıra ağırlıklı olarak Fransızca ve İngilizce eğitim alıyor.

Birçok aile daha iyi bir gelecek ve iş fırsatı için başta İngilizce olmak üzere başka yabancı dillerin öğrenilmesine öncelik verirken, Arapça'ya gerekli önem verilmiyor.

Ancak Haddad, İngilizce ve Fransızca'yı ana dili gibi akıcı bir şekilde bilmesine rağmen Arapça'yı öğrenmeyi asla ihmal etmediğini ve her gün geliştirmek için de çaba sarf ettiğini belirtiyor.

"Arapça'ya önem vermek diğer dillerin ihmal edilmesi anlamına gelmemeli." diyen Haddad, "Arapça bugün birçok yabancı dilin etkisine maruz kalıyor. Gençler bu dili konuşurken birçok yabancı kelime kullanıyor." eleştirisinde bulundu.

Bakanlığın Haddad'ı atama nedeni

Kültür Bakanı Murtaza da Arapça'nın gençler arasındaki öneminin pekiştirilmesi, bakanlık ile bağların güçlendirilmesi için Haddad'ın temmuz ayı itibariyle danışman olarak atandığını söyledi.

Haddad'ın Lübnanlı gençler arasında örnek olarak gösterileceğini ve Arapça'nın geliştirilmesine öncelik verilmesinin amaçlandığını belirten Murtaza, "Bakanlık, Haddad'ı gençlerin Arapça'ya olan bağlarının güçlendirilmesine vesile olması için atadı." dedi.