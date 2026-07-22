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Lübnan Başbakanı Selam'dan, ABD'den Beyrut'a direkt uçuşların başlatılması talimatı veren Trump'a teşekkür

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Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, ABD Başkanı Donald Trump'a, Amerikan hava yolu şirketlerinin Lübnan'a doğrudan uçuş düzenlemesine izin vermesi nedeniyle teşekkür etti. İki ülke arasında 1985'te durdurulan direkt uçuşların yeniden başlamasının ulaşım, iletişim ve Lübnan ekonomisi için önemli bir fırsat olduğu vurgulandı.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, ABD Başkanı Donald Trump'a, Amerikan hava yolu şirketlerinin Lübnan'a doğrudan uçuş düzenlemesine izin vermesi dolayısıyla teşekkür etti.

Lübnan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Selam, Trump'ın, Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından aldığı karar nedeniyle teşekkürlerini iletti.

Selam, hükümetin söz konusu kararın en kısa sürede hayata geçirilmesi için gerekli tüm teknik ve idari süreçleri yürütmeye hazır olduğunu belirtti.

ABD ile Lübnan arasında doğrudan uçuşların yeniden başlamasının iki ülke arasındaki ulaşım ve iletişimi güçlendireceğini ifade eden Selam, bunun aynı zamanda Lübnan ekonomisine destek sağlayacak önemli bir fırsat olduğunu kaydetti.

Trump, ülkesinin hava yolu şirketlerinin Lübnan'a direkt uçuşlar düzenlemesine ilişkin talimat verdiğini açıklamıştı.

ABD, Amerikan hava yolu şirketlerinin Lübnan'a doğrudan uçuşlarını, 1985'te TWA'ya ait bir yolcu uçağının kaçırılmasının ardından durdurmuştu.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
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