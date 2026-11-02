Lübnan Bakanı Hani, İsrail saldırılarının 56 bin hektara zarar verdiğini açıkladı

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Lübnan Tarım Bakanı Nizar Hani, İsrail saldırılarının ülkedeki tarım arazilerinin yaklaşık yüzde 22,5'ine denk gelen 56 bin hektarlık alanda doğrudan hasara yol açtığını belirtti.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Lübnanlı bakan, Türkiye ile yürütülen diplomatik ve tarımsal işbirlikleri, İsrail ordusunun beyaz fosfor ile ot öldürücü ilaç kullanımı, hayvancılık sektöründeki kayıplar, gıda güvenliği riskleri ve bölgesel ticarete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail saldırılarından doğrudan etkilenen 56 bin hektarlık tarım alanının 52 bin hektarının Cenub ve Nebatiye vilayetlerinde, 4 bin hektarının ise Baalbek'te bulunduğunu belirten Hani, "İsrail saldırıları yaklaşık 56 bin hektara zarar vererek hayvancılıkta ve arıcılık sektöründe geniş çaplı kayıplara yol açtı." dedi.

Saldırıların tahribatının yalnızca ekili alanlarla sınırlı kalmadığını vurgulayan Hani, Lübnan'ın güneyindeki hayvan varlığının yüzde 70'inin ve 30 binden fazla arı kovanının yok olduğunu dile getirerek, "İsrail saldırıları Lübnan'daki tarım arazilerinin yüzde 22,5'inde hasara yol açtı." diye konuştu.

Beyaz fosfor ve pestisit kullanımı

İsrail'in saldırılarda kimyasal maddeler kullandığını vurgulayan Hani, "İsrail beyaz fosfor kullandı ve sınır yakınlarına ot öldürücü ilaçlar püskürttü. İşgal altındaki bölgelerde yeni incelemeler yapılması engellendi." ifadelerini kullandı.

Hani, Mart 2026'da başlayan son saldırılar ve işgal nedeniyle güvenlik gerekçesiyle girilemeyen alanlara güvenli erişim sağlandığı anda yeni numunelerin alınacağını belirtti.

Zeytincilik sektöründeki zarar ve gıda güvenliği

Lübnanlı Bakan Hani, ülkenin güneyinde İsrail saldırıları sonucu zeytin ekili 24 bin hektar arazinin zarar gördüğünü, İsrail'in arazilerdeki ağaçları söküp çalması sonucu 750 hektarın tamamen kullanım dışı kaldığını bildirdi.

Mart 2026'daki saldırıların üretim sezonu başlangıcına denk gelmesiyle pazarlarda tedarik baskısı oluştuğunu ancak nisan ayından itibaren yerel üretimle durumun toparlandığını belirten Hani, BM verilerine göre ülkede 1 milyon 200 bin kişinin gıda riskiyle karşı karşıya kalmasına yol açan dönemlerin atlatıldığını aktardı.

Hani, tarım ve gıda sanayisinin gayri safi yurt içi hasılaya (GSYİH) toplam katkısının yüzde 13 seviyesinde olduğunu sözlerine ekledi.

Türkiye ile stratejik işbirliği ve yeni anlaşma yolda

Türkiye ile yürütülen temaslara ve bölgesel desteğe dikkati çeken Hani, "Türkiye ile tarım anlaşması imzalanmaya neredeyse hazır." açıklamasını yaptı.

Türkiye'yi " Lübnan'a destek veren dost bir ülke" olarak niteleyen Hani, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile bir görüşme gerçekleştirdiğini ve Beyrut yönetiminin tarım sektörünün geliştirilmesine yönelik birtakım alanlarda Ankara'dan destek talebinde bulunduğunu aktardı.

Lübnanlı Bakan, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem'in ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve işbirliği alanlarının ilerletilmesindeki rolüne dikkati çekti.

İki ülke arasındaki tarımsal işbirliğinin son yıllarda fidan ve tarımsal ekipman tedariki ile tecrübe aktarımını kapsadığını belirten Hani, Türkiye'nin tarım ve orman yönetimi alanındaki deneyiminden yararlandıklarını ifade etti. Hani, işbirliğinin orman yangınlarıyla mücadeleyi de kapsadığını, Türk yangın söndürme uçaklarının Lübnan Sivil Savunması ve Lübnan ordusuyla birlikte birden fazla vesileyle yangın söndürme çalışmalarına katkı sağladığını bildirdi.

İşbirliğinin karşılıklı olarak sürdüğünü vurgulayan Hani, Lübnan'ın da son yıllarda meydana gelen büyük depremler ile yangınlar sırasında Türkiye'nin yanında yer aldığını ve imkanları dahilinde yardım sağlamaya çalıştığını dile getirdi.

Suriye ile stratejik ortaklık

Suriye'nin hayati bir ortak olduğunu belirten Hani, Suriye'nin Ürdün, Irak ve Körfez pazarlarına açılan temel kara ihracat koridoru konumunu sürdürdüğünü söyledi.

Bölgesel ticaretteki gelişmelere ilişkin bilgi veren Hani, "Körfez'e yapılan ihracatta iyileşme kaydediliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Suudi Arabistan'ın 2021'den bu yana uyguladığı ambargoyu kaldırarak Haziran 2026'da deniz yolunu, Ağustos 2026'da ise Masna Sınır Kapısı üzerinden kara yolunu açmasıyla ihracatın rahatladığını dile getiren Hani, bu yılın 3. çeyreğinde ürün sevkiyatında yüzde 20 ila 40 artış sağlandığını bildirdi.

Lübnanlı Bakan, tarım arazileri, hayvancılık varlığı ve ürünlerde yaşanan ağır kayıplara rağmen, yerel üretimin artması ve dış pazarların yeniden kazanılması sayesinde Lübnan tarım sektörünün İsrail saldırılarının getirdiği baskıların bir kısmını aşmayı başardığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA