Lizbon'daki Kitap Fuarına İlgi Yoğun Güncel Haberler LİZBON, 26 Ağustos (Xinhua) -- Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Eduardo VII Parkı'nda düzenlenen 92. Lizbon Kitap Fuarı'nı ziyaret eden insanlar, 25 Ağustos 2022. Lizbon'daki Eduardo VII Parkı'nda 25 Ağustos'ta başlayan 92. Lizbon Kitap Fuarı, 11 Eylül'e kadar devam edecek. LİZBON, 26 Ağustos (Xinhua) -- Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Eduardo VII Parkı'nda düzenlenen 92. Lizbon Kitap Fuarı'nı ziyaret eden insanlar, 25 Ağustos 2022. Lizbon'daki Eduardo VII Parkı'nda 25 Ağustos'ta başlayan 92. Lizbon Kitap Fuarı, 11 Eylül'e kadar devam edecek. (Fotoğraf: Pedro Fiuza/ Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Portekiz Eylül Güncel Haberler

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