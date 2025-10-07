Lise Öğrencileri Gazze İçin Koreografi Hazırladı
Samsun'un İlkadım ilçesinde Gülizar-Hasan Yılmaz Spor Lisesi'nde, 'Filistin ve Gazze' temalı farkındalık etkinliği kapsamında 250 öğrenci bir araya gelerek 'Gazze' koreografisi oluşturdu.
Samsun'un İlkadım ilçesinde lise öğrencileri, "Gazze" koreografisi oluşturdu.
Gülizar- Hasan Yılmaz Spor Lisesi'nde "Filistin ve Gazze" temalı farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.
Okul bahçesinde toplanan 250 öğrenci, "Gazze" koreografisi oluşturdu, Türk bayrağı açtı.
Öğrenciler, kalp şeklinde Filistin bayrağı ve "Özgür Filistin" yazılı yaka rozeti taktı.
Etkinlikte "Özgür Filistin" sloganı da atan öğrenciler, Gazze'nin direnişine koreografili destek verdi.
