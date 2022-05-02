Libyalılar bayram namazını geleneksel kıyafetleriyle kıldı

Libyalılar, Ramazan Bayramı namazı için geleneksel kıyafetlerini giyerek, cami ve meydanları doldurdu.

Binlerce Libyalı, başkent Trablus'taki Şehitler Meydanı'nda bayram namazını Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ve bazı hükümet yetkililerinin katılımıyla kıldı.

Libyalı erkeklerin çoğu bayramda pantolon, uzun gömlek ve hafif ceket ya da yelekten oluşan yerel dilde "zıbın" adı verilen 3 parçalı geleneksel kıyafetlerini giydi.

Bayram namazında Libya'nın istikrarı için dualar edildi.