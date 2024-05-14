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Libya ve Rusya arasında ortak komite etkinleştirildi

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Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah el-Lafi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Moskova'da bir araya gelerek, Libya-Rusya Ortak Komitesinin etkinleştirilmesi ve Rus şirketlerinin Libya'ya dönüşü konularını ele aldı.

Libya ve Rusya iki ülke arasındaki ortak komitenin etkinleştirilmesini ve Rus şirketlerin yeniden Libya'ya dönmesini ele aldı.

Libya Başkanlık Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah el-Lafi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Moskova'da bir araya geldi.

Görüşmede, Libya-Rusya Ortak Komitesinin etkinleştirilmesi ile başta petrol, gaz ve altyapı sektörleri olmak üzere Rus şirketlerinin Libya'ya dönüşü değerlendirildi.

Lafi, Rusya'nın Libya'da istikrarın sağlanması için ve 5+5 Ortak Askeri Komitenin çalışmalarının desteklenmesindeki olumlu ve yapıcı rolünün önemini vurguladı.

Lavrov da iki dost ülkenin çıkarlarını ilgilendiren her konuda Libyalıların yanında olmaya devam etmeye hazır olduğunu vurgulayarak, ülkesinin Bingazi'de konsolosluk açmak yönünde çaba sarf ettiğini dile getirdi.

Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah el-Lafi ile Libya Dışişleri Bakanlığından bir heyet çalışma ziyareti kapsamında dün Rusya'ya gitmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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