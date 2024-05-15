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Libya Hükümeti Slovakya Başbakanı'na düzenlenen suikast girişimini kınadı

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Libya hükümeti, Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya düzenlenen suikast girişimini şiddetle kınadığını duyurdu. Suikast girişimiyle ilgili faillerin adalet önünde hesap vermesi gerektiği vurgulandı.

Libya hükümeti, Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya düzenlenen suikast girişimini şiddetle kınadığını duyurdu.

Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, her ne sebeple olursa olsun Libya Devleti'nin şiddet, terör ve siyasi suikastları reddeden kararlı tutumunu teyit ettiği belirtildi.

Fico'ya düzenlenen suikast girişiminin şiddetle kınandığı kaydedilen açıklamada, Libya'nın Slovakya Başbakanı'na acil şifa dileklerinde bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada ayrıca Başbakan Fico'ya düzenlenen suikast girişiminin faillerinin adalet önünde hesap vermesi gerektiği ifade edildi.

Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun ülkenin Handlova kasabasında yapılan Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında düzenlenen silahlı saldırıda yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı, saldırganın yakalandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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