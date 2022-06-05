Lavrov'a, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan'dan hava sahası engeli Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ı ziyaret edeceği açıklanan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan'dan hava sahası engeli geldi. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ı ziyaret edeceği açıklanan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan'dan hava sahası engeli geldi. Yerel medyada yer alan haberlerde, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan'ın, resmi ziyaretler kapsamında 6-7 Haziran'da Sırbistan'da bulunması planlanan Lavrov'a hava sahalarını kapattığı belirtildi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in üç ülkenin kararıyla ilgili yarın Rusya'nın Belgrad Büyükelçisi Aleksandar Bocan-Harcenko ile görüşeceği kaydedildi. AA / Ahmet Nurduhan - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Lavrov'a, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan'dan hava sahası engeli - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.