Lavrov'a, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan'dan hava sahası engeli - Haberler

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Lavrov'a, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan'dan hava sahası engeli

AA - Ahmet Nurduhan - Güncel
Lavrov'a, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan'dan hava sahası engeli

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ı ziyaret edeceği açıklanan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan'dan hava sahası engeli geldi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ı ziyaret edeceği açıklanan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan'dan hava sahası engeli geldi.

Yerel medyada yer alan haberlerde, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan'ın, resmi ziyaretler kapsamında 6-7 Haziran'da Sırbistan'da bulunması planlanan Lavrov'a hava sahalarını kapattığı belirtildi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in üç ülkenin kararıyla ilgili yarın Rusya'nın Belgrad Büyükelçisi Aleksandar Bocan-Harcenko ile görüşeceği kaydedildi.

AA / Ahmet Nurduhan - Güncel

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