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Laparoskopik prostat kanseri ameliyatını doktorlar canlı yayınla izledi

AA - İsmihan Özgüven - Güncel
Laparoskopik prostat kanseri ameliyatını doktorlar canlı yayınla izledi

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde yapılan laparoskopik prostat kanseri ameliyatı 400 doktora canlı yayında eğitim amaçlı izletildi.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde yapılan laparoskopik prostat kanseri ameliyatı 400 doktora canlı yayında eğitim amaçlı izletildi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Volkan İzol tarafından "laparoskopik radikal prostatektomi ameliyatı" gerçekleştirdi.

Ameliyatı çevrim içi takip eden 400 hekim, sorular sorarak operasyonun önemli noktalarıyla ilgili bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzol, erkeklerde en sık görülen kanserlerin başında gelen prostat kanserinin cerrahi tedavisinde, "minimal invaziv" yöntemlerin sıklıkla uygulandığını belirtti.

Laparoskopik cerrahinin minimal kanama, erken dönemde normal hayata dönüş gibi avantajlarının bulunduğunu ifade eden İzol, bu tip eğitim ve kursların süreceğini kaydetti.

AA / İsmihan Özgüven - Güncel

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