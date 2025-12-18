Lafarge davasında sanık avukatı, firma ile Fransız istihbaratı arasında "yakın bağlar" olduğunu savundu

Fransız çimento firması Lafarge'ın yargılandığı davada, sanık avukatlarından Noemie Saidi-Cottier, Lafarge ile Fransız istihbarat birimleri arasında "yakın bağlar" olduğunu söyledi.

Tüzel kişi sıfatıyla Lafarge ve 8 kişinin, 2013-2014 döneminde Suriye'deki faaliyetleri kapsamında "terör örgütünü finanse etmekten" yargılandığı dava, Paris Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor. Bugünkü duruşmada, sanıkların avukatları dinlendi.

Lafarge'ın eski güvenlik personeli olan Ürdünlü sanık Ahmad Al Jaloudi'nin avukatı Saidi-Cottier, terör örgütlerine yapılan ödemelerden haberdar olmanın, terör örgütünü finanse etmek anlamına gelmediği değerlendirmesinde bulundu.

Saidi-Cottier, müvekkilinin bölgedeki terör örgütlerine ödeme yapılması için firmaya tavsiyede bulunmadığını dile getirerek, "Eğer Al Jaloudi'nin tavsiyede bulunduğu, ödeme yapmaya çağırdığı bir e-posta bulursanız, o zaman onu mahkum ederseniz." ifadesini kullandı.

Müvekkilinin yalnızca bölgedeki durumla ilgili üstlerine bilgi aktardığını savunan Saidi-Cottier, firmanın terör örgütlerine yaptığı ödemeler hakkında "Sayın Al Jaloudi, bu ödeme sürecinin dışında." dedi.

Saidi-Cottier, firmadan Fransa İç İstihbarat Birimi (DGSI) ve Fransa Dış İstihbarat Birimine (DGSE) bilgiler gönderildiğini belirterek "Lafarge ile (Fransız) istihbarat birimleri arasında yakın bağlar vardı." diye konuştu.

"Kurum neden bu raporları paylaşmadı?"

Firmanın Suriye'deki yan kuruluşu Lafarge Çimento Suriye'nin (LCS) 2014-2016 yıllarındaki eski Üst Yöneticisi (CEO) sanık Frederic Jolibois'nın avukatı Jean Reinhart, müvekkilinin LCS'nin başına getirildiğinde, bölgede var olan tehlikeden haberdar edilmediğini söyledi.

Reinhart, Lafarge'ın düzenlediği güvenlik komitelerine katılanların Suriye'deki iç savaş sırasında terör örgütlerine yapılan ödemelerden haberdar olduğunu ancak Jolibois'nın bu komitelerden yalnızca, Lafarge dosyasında soruşturma aşamasında haberdar olduğunu savundu.

Lafarge'ın bu komiteden çıkan raporları Jolibois'ya iletmediğini belirten Reinhart, "Kurum neden bu raporları paylaşmadı?" diye sordu.

Reinhart ve Saidi-Cottier, müvekkilleri için beraat talebinde bulundu.

LCS'nin 2008-2014 yıllarındaki CEO'su Bruno Pescheux'nün avukatı Diane Floreancig, dava kapsamında sanıkların hiçbirinin bölgedeki terör örgütlerini ideolojik olarak desteklemediğini dile getirerek "Pescheux, bir terörist olmadan nasıl terör örgütünü finanse etmiş olabilir?" sorusunu yöneltti.

Floreancig, kanuna göre, "terör örgütü finanse etme" suçunu işlemiş olmak için ilgili ödemenin örgüte ulaşması gerektiğine işaret ederek, Lafarge ile bölgedeki silahlı örgütler ve terör örgütleri arasında aracı olduğu iddia edilen Suriyeli sanık Firas Tlass'a verilen paranın dağıtıldığına dair dosyada herhangi bir kanıt bulunmadığını savundu.

AA, Lafarge'ın DEAŞ'ı finanse ettiğini kanıtlayan belgeleri yayımlamıştı

Anadolu Ajansı (AA), 7 Eylül 2021'de Fransız şirketi Lafarge'ın, terör örgütü DEAŞ'ı Fransız istihbaratının bilgisi dahilinde finanse ettiğini kanıtlayan belgeleri yayımlamış, bu belgeler dünya genelinde geniş yankı bulmuştu.

Şirket hakkında Haziran 2017'de açılan soruşturma kapsamında Lafarge'ın Yönetim Kurulu Başkanı Bruno Lafont'un da aralarında bulunduğu bazı üst düzey yöneticiler, "teröre finansman sağlamakla" suçlanmıştı.

Soruşturmadan sorumlu 3 sorgu hakimi, 16 Ekim 2024'te Lafarge Grubu ve şirketin 4 eski yöneticisinin, terör örgütünü finanse ettikleri ve DEAŞ dahil terör örgütleri ile her türlü finansal ve ticari ilişkiyi yasaklayan Avrupa Birliği'nin ambargosunu ihlal ettikleri suçlamalarıyla yargılanmalarına karar vermişti.