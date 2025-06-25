Kuzey Makedonya ve Türkiye Arasında Parlamentolararası İşbirliği Güçleniyor

Kuzey Makedonya ve Türkiye Arasında Parlamentolararası İşbirliği Güçleniyor
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Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gashi, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ile bir araya gelerek ülkeler arasındaki işbirliğini artırma yollarını görüştü. Ticari ilişkilerin gelişimine dikkat çekildi ve Türk toplumunun rolü üzerinde duruldu.

Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gashi, ülkede temaslarda bulunan AK Parti Bursa Milletvekili ve Kuzey Makedonya Dostluk Grubu Başkanı Ahmet Kılıç ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Meclis Başkanı Gashi, meclis binasında yapılan görüşmede, mart ayında Koçani'deki gece kulübünde meydana gelen yangında yaralananların Türkiye'deki tedavileri için teşekkür etti.

Gashi ayrıca her iki mecliste aynı alanları kapsayan çalışma organları arasındaki iletişimin yoğunlaştırılmasının mümkün olduğuna işaret ederek parlamentolar arası işbirliğinin daha da derinleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Kılıç da son aylarda üst düzey ikili görüşmelerin ciddi şekilde yoğunlaştığını, bunun da ilişkilerin daha da ilerlemesine katkı sağladığını vurguladı.

Ekonomik ilişkilere de değinen Kılıç, Kuzey Makedonya ile Türkiye arasındaki ticari hacminin 1 milyar doları aştığını, bu alanda yeni bir hedef belirlendiğini kaydetti.

Görüşmede ayrıca, ülkedeki Türk toplumunun rolü, Türk yatırımları, eğitim, sağlık, turizm gibi birçok alanda işbirliğinin geliştirilmesi imkanları konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Kılıç ile beraberindeki heyet, Üsküp'teki temasları kapsamında dün Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Kuzey Makedonya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Beycan İlyas ve dostluk grubu üyeleri ve Dış Politika ve Dış Ticaret Komisyonu Başkanı Musa Caferi ve heyeti ile de bir araya geldi.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju - Güncel
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