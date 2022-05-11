KUYUYA DÜŞEN KÖPEKLER KURTARILDI - Haberler

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KUYUYA DÜŞEN KÖPEKLER KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, 8 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen 2 köpek, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

SAFRANBOLU, KARABÜK (DHA) - KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, 8 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen 2 köpek, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Safranbolu ilçesine bağlı Yazıköy köyünde meydana geldi. Üzeri açık bırakılan su kuyusundan köpek sesi geldiğini duyanlar, durumu AFAD'a bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, halatla 8 metre derinliğindeki kuyuya inip 2 köpeği kurtardı. Kuyudan çıkartılan köpeklere yiyecek ve su verildi. Köpeklerden birinin durumunun iyi olmadığının tespit edilmesi üzerine tedavisi için veteriner kliniğine teslim edildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Safranbolu, Köpek, AFAD, su, Güncel, Haberler

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