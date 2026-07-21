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İran basını: Kuveyt'teki Ez-Zur Elektrik Santrali İHA saldırısının hedefi oldu

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Kuveyt'teki Ez-Zur Elektrik Santrali, insansız hava aracı (İHA) saldırısının hedefi oldu. Tesnim Haber Ajansına göre santral İHA'larla vuruldu. Olaya ilişkin resmi açıklama yapılmazken, Bakanlık daha önce İran'ın saldırılarında tesislerin hedef alındığını duyurmuştu.

Kuveyt'teki Ez-Zur Elektrik Santrali'nin insansız hava aracı (İHA) saldırısının hedefi olduğu bildirildi.

Tesnim Haber Ajansına göre, Ez-Zur Elektrik Santrali İHA'larla vuruldu.

Olaya ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

Kuveyt Elektrik, Su ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığı, 18 Temmuz'daki açıklamasında, İran'ın saldırılarında iki ayrı elektrik üretim ve su arıtma tesisinin hedef alındığını, tesislerde yangın çıktığını ve bazı üretim ünitelerinin tedbir amacıyla devre dışı bırakıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
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