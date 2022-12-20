Kuveyt'te Çinli Şirket Tarafından İnşa Edilen Hastane Açıldı Güncel Haberler AHMEDİ, 20 Aralık (Xinhua) -- Kuveyt'in Ahmedi kentindeki Kuveyt Sağlık Güvencesi Hastanesi'nin ana binası görülüyor, 18 Aralık 2022. Kuveyt'in Ahmedi kentinde Çinli bir şirket tarafından inşa edilen hastanenin ön açılış töreni Pazar günü düzenlendi. AHMEDİ, 20 Aralık (Xinhua) -- Kuveyt'in Ahmedi kentindeki Kuveyt Sağlık Güvencesi Hastanesi'nin ana binası görülüyor, 18 Aralık 2022. Kuveyt'in Ahmedi kentinde Çinli bir şirket tarafından inşa edilen hastanenin ön açılış töreni Pazar günü düzenlendi. Çin Metalürji Şirketi tarafından üstlenilen Kuveyt Sağlık Güvencesi Hastaneleri projesi, sadece yabancılara yönelik sağlık sigortası hizmetleri sunuyor. Proje kapsamında, Ahmedi ve El Cehre'de toplam inşaat alanı yaklaşık 85.000 metrekare ve sözleşme bedeli yaklaşık 500 milyon ABD doları olan iki hastane bulunuyor. (Fotoğraf: Asad/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Aralık Kuveyt Güncel Haberler

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