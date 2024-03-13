Kütahya'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı
Kütahya'da üzerinde 249,95 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen İran uyruklu otobüs yolcusu tutuklandı.
Kütahya'da üzerinde 249,95 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen İran uyruklu otobüs yolcusu tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubeleri ekipleri, şehirler arası ulaşımı sağlayan bir yolcu otobüsünü şüphe üzerine çevre yolunda durdurdu.
Ekipler, otobüste yaptıkları kontrollerde, İran uyruklu yolcu Amir T'nin (53) sırt çantasında 249,95 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.