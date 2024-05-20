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Kütahya'da Valizinde Uyuşturucuyla Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

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Kütahya'da yapılan bir operasyonda, bir şüphelinin valizinde 146 gram esrar ile 12 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli tutuklandı.

Kütahya'da, valizinde146 gram esrar ile 12 sentetik uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şubeleri ekipleri, Kütahya-Eskişehir kara yolundaki polis noktasında yolcu otobüsünü şüphe üzerine durdurdu.

Ekipler, otobüste yaptığı kontrollerde yolcu D.G'nin (53) valizinde 146 gram esrar ile 12 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Kütahya Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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