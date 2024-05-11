Kütahya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 3 Zanlı Tutuklandı

Kütahya'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan biri kadın 3 zanlı tutuklandı.

İstanbul'dan Kütahya'ya uyuşturucu getirirken İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanan Yüksel Ş. (41), İsmail L. (59) ve Aleyna Ö'nün (26) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kütahya Şehirlerarası Otobüs Terminaline 9 Mayıs'ta gelen yolcu otobüsünden inen 3 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, yanlarında çöp torbası içine gizlenmiş ve sentetik uyuşturucu emdirilmiş 45 bin 71 kullanımlık kağıt peçete ele geçirmişti. Bu kişilerden Yüksel Ş. ve İsmail L'nin, Kütahya'daki açık cezaevinden izinli çıktıkları belirlenmişti.