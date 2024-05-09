Kütahya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 3 Kişi Gözaltına Alındı
Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla biri kadın 3 kişi gözaltına alındı. İstanbul'dan Kütahya'ya uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçen polis ekipleri, otobüsle getirilen çöp torbası içinde gizlenmiş ve sentetik uyuşturucu emdirilmiş 45 bin 71 kullanımlık kağıt peçete ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlılardan ikisinin açık cezaevinden izinli çıktığı belirlendi.
Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla biri kadın 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Kütahya'ya uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Kütahya Şehirlerarası Otobüs Terminaline gelen yolcu otobüsünden inen Y.Ş. (41), İ.L. (59) ve A.Ö'yi (26) gözaltına alan ekipler, otobüsle getirdikleri çöp torbası içine gizlenmiş ve sentetik uyuşturucu emdirilmiş 45 bin 71 kullanımlık kağıt peçete ele geçirildi.
Emniyete götürülen zanlılardan Y.Ş. ve İ.L'nin, Kütahya'daki açık cezaevinden izinli çıktıkları öğrenildi.