Kütahya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 3 Kişi Gözaltına Alındı

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla biri kadın 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Kütahya'ya uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Kütahya Şehirlerarası Otobüs Terminaline gelen yolcu otobüsünden inen Y.Ş. (41), İ.L. (59) ve A.Ö'yi (26) gözaltına alan ekipler, otobüsle getirdikleri çöp torbası içine gizlenmiş ve sentetik uyuşturucu emdirilmiş 45 bin 71 kullanımlık kağıt peçete ele geçirildi.

Emniyete götürülen zanlılardan Y.Ş. ve İ.L'nin, Kütahya'daki açık cezaevinden izinli çıktıkları öğrenildi.