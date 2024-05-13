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Kütahya'da Tartışmada Kadın Omuzundan Bıçaklandı

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Kütahya'da bir çift arasında çıkan tartışmada, kadın omuzundan bıçaklanarak yaralandı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı, şüpheli ise gözaltına alındı.

Kütahya'da çıkan tartışmada, eşi tarafından omuzundan bıçaklanarak yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı.

Cumhuriyet Mahallesi Küpeli Sokak'taki bir apartman dairesinde ikamet eden O.A. ve A.A. (43) çifti arasında, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Olayın büyümesi üzerine O.A, eşi A.A'yı omuzundan bıçaklayarak yaraladı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kadın, ambulansla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olayın şüphelisi O.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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