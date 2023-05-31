Kütahya'da Sağanak ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi

Kütahya'da dolu ve sağanak yağışı nedeniyle bazı binaların bodrumlarında su baskınları yaşandı. Su birikintileri nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Sel nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanırken, tarım alanlarında zarar oluştu.

Kütahya'da dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İl merkezinde yaklaşık 2 saat süren dolu ve sağanak, bazı binaların bodrumlarında su baskınlarına yol açtı.

Su birikintileri, şehir içi ve şehirler arası kara yollarında trafikte aksamalarına neden oldu.

Su birikintilerinden geçmeye çalışan bazı araçlar, arızalanarak yolda kaldı.

Kütahya-Afyonkarahisar Çevre Yolu'nda, sel nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanırken, trafik ekipleri de kontrollü şekilde ulaşımın sağlanması için çalışma yürütüyor.

Kütahya Belediyesi ekipleri ise su birikintisi olan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Gediz ve Şaphane ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle oluşan sel, tarım alanlarında zarara neden oldu.