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Kütahya'da Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil devrildi. Kazada sürücü hayatını kaybederken, araçtaki diğer iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü öldü, araçtaki iki kişi yaralandı.

İsmail Kartal'ın (27) kullandığı 43 UC 042 plakalı otomobil, Tavşanlı-Emet kara yolunun 15'inci kilometresindeki Opanözü mevkisinde devrildi.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Yaralanan sürücü Kartal ile otomobildeki H.Y. (27) ve İ.K. (25), sağlık ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kartal, sevk edildiği Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaşamını yitiren İsmail Kartal'ın Emet İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yaptığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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