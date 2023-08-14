Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince 2 kişinin bulunduğu araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Fuatpaşa Mahallesinde yapılan çalışmalarda, Ş.H.K. (32) isimli şahsın sevk ve idaresindeki O.K. (23) ve M.Ö. (31) isimli şahısların yolcu olarak bulunduğu araçta ve şahısların yapılan üst aramalarında, iki parça halinde 1 gram metamfetamin ve 0.70 gram tütünle karıştırılmış bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA