Kütahya'da Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi Programı Düzenlendi

Kütahya'da, Mekke'nin fethinin 1393'üncü yılı dolayısıyla program düzenlendi.

Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde, Anadolu Gençlik Derneğince (AGD) gerçekleştirilen "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

AGD Kütahya Şubesi Başkanı Mustafa Özkan, açılışta yaptığı konuşmada, AGD olarak Mekke'nin fethi programını bu yıl İsrail'in her geçen gün artan zulümleri karşısında Filistinlilerin yanında olmak amacıyla "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" olarak kutladıklarını belirtti.

Siyonist ve emperyalist güçlerin İslam ülkelerinde ve mazlum coğrafyalarda zulümlerine devam ettiğini dile getiren Özkan, şunları kaydetti:

"Zulmün ve terörün tüm yüzlerini gördüğümüz zamanlardan geçmekteyiz. İslam alemi ve mazlum coğrafyalar her gün ağır bedeller ödemeye ve acılar çekmeye devam ediyor. İlk kıblegahımız Mescidi-i Aksa, kutsal toprağımız Kudüs, Filistin, Gazze uluslararası camiada meşruiyeti bulunan ve devlet olarak tanınan, fakat gerçekte bir terör örgütü olan İsrail'in saldırılarıyla işgal ve mezalim altındadır. Tüm kalbimizle inanıyoruz ki Kudüs, Müslümanların en çetin imtihanıdır. Mescid-i Aksa'nın işgal altına olması sadece Filistinlilerin bir meselesi değildir. Kudüs'ün işgal altına olması Araplarla İsrail arasında bir mesele değildir. Mescidi Aksa da Kudüs de Filistin toprakları da tüm ümmetin meselesidir."

Gazeteci yazar Bilal Yıldırım da Mekke'nin Fethi ile Kudüs hakkında bilgiler içeren bir konuşma yaptı.

Öğrencilerin şiirler okuduğu etkinlikte, AGD'nin tanıtımı ve Mekke'nin fethini anlatan sinevizyon gösterileriyle sema ve tiyatro gösterisi sunuldu.

Etkinlik, ezgi dinletisiyle sona erdi.