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NEW ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Özel Temsilcisi Jared Kushner, Rusya-Ukrayna Savaşı ve İsrail- Filistin meselesinde kalıcı barışın sağlanabilmesi için geçmişteki anlaşmazlıklardan ziyade gelecekteki ekonomik fırsatlara odaklanılması gerektiğini savundu.

Kushner, ABD merkezli Politico'nun bağlı bulunduğu Axel Springer şirketinin Üst Yöneticisi Mathias Döpfner'in "MD Meets" adlı podcast programında değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna'daki mevcut savaş durumunu, Avrupa'nın Kiev'i Rusya'ya karşı finanse ettiği bir vekalet savaşı olarak tanımlayan Kushner, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "azami güç gösterisinden" geri durduğunu belirtti. Kushner, "(Putin) Nükleer silah kullanmamayı kabul etti ve buna niyeti olmadığını temin etti ki bu açıkça büyük bir şey." dedi.

Kushner, Putin'i "siyasetin büyük ustası" olarak nitelendirirken, Ukrayna'nın "cesareti, kahramanlığı ve yeteneğinin, son on yıllarda görülen en büyük hikayelerden biri" olduğunu söyledi.

Rusya'nın hem NATO'nun son on yıllardaki genişlemesini hem de Ukrayna'nın son dönemdeki eylemlerini gerçekten bir provokasyon olarak gördüğünü düşündüğünü vurgulayan Kushner, Putin'in barış istediğine inandığını ancak daha büyük bir anlaşmanın parçası olmayan acil bir ateşkesi reddettiğini dile getirdi.

"Avrupa'da yersiz birçok korku var"

Ukrayna'daki savaşa bir çözüm bulmak için Avrupalılarla yakın bir şekilde çalıştıklarına işaret eden Kushner, ancak Putin'in Ukrayna'da kontrolsüz kalmasının Baltık ülkelerine veya Avrupa'nın daha iç kesimlerine saldırmaya cesaretlendireceği yönündeki endişeleri reddetti.

Kushner, Avrupa'da yersiz birçok korku olduğuna dikkati çekerek, "Avrupa, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki görüşmelere dahil edilmedi çünkü Putin, Avrupa'dan birçok kışkırtıcı açıklama ve eylem görüyor. Bu nedenle, barışa hazır olmadıklarını düşünüyor. Rusya'nın stratejik yenilgisini istediklerini düşünüyor." diye konuştu.

Barış için Ukrayna'nın topraklarının bir kısmını Rusya'ya vermesi gerekip gerekmediği yönündeki bir soruya Kushner, "Şu anda toprak meselesinde bir miktar çıkmaza girdiğimizi düşünüyoruz." yanıtını verdi.

Kushner, "İnsanlar uzun vadeli bir istikrar ve barışa giden bir yol gördüklerinde, nerede sınır çizileceği konusunda biraz daha esnek olacaklarını düşünüyorum. Sonuçta, Avrupa'daki çoğu sınır zaman içinde değişti ve savaşlar, barış veya uzlaşma yoluyla belirlendi." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'ya sağlanabilecek güvenlik garantilerine değinen Kushner, NATO Antlaşması'nın 5. maddesini "altın standart" olarak nitelendirerek, "NATO üyesi olmadan başka ülkelerden buna karşılık gelen bir güvenlik garantisi alabilmek oldukça önemli bir gelişme olur." şeklinde konuştu.

Kushner, Ukrayna'nın bu konuda daha somut güvenceler talep ettiğini belirterek, sonuçta ABD'nin Kiev ve Avrupa'nın onayı olmadan herhangi bir karar almayacağını kaydetti.

"İki devletli çözümün asıl sorunu Filistin yönetimi"

Gazze'de ateşkes ve yeniden inşa konusundaki çalışmalarda "çok ilerleme kaydettiklerini" iddia eden Kushner, özellikle Hamas'ın İsrail birliklerinin çekilmesi karşılığında silahlarından vazgeçme planını kabul etmesine işaret etti.

Kushner, "Şimdi İsrail'in, bunu yapacaksak, aşama aşama doğrulanabilir bir şekilde yapılacağına güvenmesini sağlamamız gerekiyor. Bunu doğrulamak, uluslararası düzeyde yapıldığını göstermek için gerçekten iyi mekanizmalar oluşturduğumuzu düşünüyorum." dedi.

Gazze'deki devam eden İsrail hava saldırıları ve işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbetmeye çalışan İsraillilerin şiddetine değinmeyen Kushner, bölgede iki devletli çözümün asıl sorununun ise Filistin yönetimi olduğunu iddia etti.

Kushner, öte yandan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun "işleri her zaman kolaylaştırmadığını" da söyleyerek, Trump'ın barış planının uygulanmamasının daha geniş riskleri olduğunu öne sürdü.

Jared Kushner, "Bunu yapmazsak ne olur? Temelde geriye döner, Hamas'ın kontrolü elinde tutmasına izin verebilirsiniz, Birleşmiş Milletler kontrolü ele geçirir, Filistin Yönetimi'nin kontrolü ele geçirmesine izin verirler." diye konuştu.

Gazze'yi silahsızlandırabilecek ve İsrail'e birlikte barış içinde yaşama şansı verebilecek bir plan hazırladıklarını savunan Kushner, Gazze'de "bundan sonra ne olacağını" belirlemeye çalıştıklarının altını çizdi.

Kushner, Gazze'nin ekonomik kalkınma yoluyla Singapur benzeri bir modele dönüştürülebileceğini öne sürerek, bölgenin geçmişteki yapısına dönmek yerine farklı bir ekonomik ve siyasi modelle yeniden inşa edilmesini önerdi.

"Savaşın olumlu tarafı, Gazze'nin yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Öyleyse neden onu eskiden olduğu gibi yeniden inşa edelim? Gelin, yeni bir şey inşa edelim." ifadelerini kullandı Kushner, Gazze'de silahsızlanmanın ardından sermaye yatırımlarını teşvik edecek teknokratik bir yönetimin kurulmasını savundu.

Kushner, İsrail'in de "Sürekli savaş zihniyetinden kurtulması gerektiğini" belirterek, ekonomik diplomasiye odaklanmaları gerektiğini vurguladı.

İran'a ABD'nin tekrar askeri müdahale yapıp yapmayacağı sorusuna, Kushner, "Trump'ın her zaman tüm seçenekleri masada tuttuğu" cevabını verdi.

Kushner, İran konusunda Avrupa'dan ne kadar destek görüldüğü sorusunu da "Avrupalılar Amerika'dan çok şey istiyor, ancak İran söz konusu olduğunda, bence kesinlikle etkileyici değiller." şeklinde yanıtladı.

Kaynak: AA