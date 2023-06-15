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Kuşadası'nda Uyuşturucu Taciri Yakalandı

Kuşadası'nda Uyuşturucu Taciri Yakalandı

Güncel Haberler

Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çevik kuvvet ekipleri tarafından durdurulan bir motosiklet sürücüsü, üst aramasında 40 gram kristal olarak nitelendirilen uyuşturucu madde ve bir adet tabanca ile yakalandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu taciri, Kuşadası Emniyet Müdürlüğüne bağlı çevik kuvvet ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası-Söke çevreyolu Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde devriye gezen Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çevik kuvvet ekipleri seyir halindeki bir motosiklet sürücüsünden şüphelenerek durdurdu. Yapılan üst aramasında şahsın üstünde 6 parça halinde 40 gram kristal olarak nitelendirilen uyuşturucu madde ile bir adet 9 mm çapında tabanca ile dolu şarjör ele geçirildi. Yapılan GBT sorgulamasında da birçok sabıkası olduğu tesit edilen Ü.A. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kuşadası Güncel Haberler

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