Kurtulmuş: "Yunanistan'ın Türkiye ile olan sorunları karşılıklı olarak masada müzakere etmekten başka hiçbir akılcı çıkış yolu yoktur"
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması ADIYAMAN - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Adıyaman'da TPAO Tesislerinde basın toplantısı düzenledi.
Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması ADIYAMAN - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Adıyaman'da TPAO Tesislerinde basın toplantısı düzenledi. (1)
Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel