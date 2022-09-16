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Kurtulmuş: "Yunanistan'ın Türkiye ile olan sorunları karşılıklı olarak masada müzakere etmekten başka hiçbir akılcı çıkış yolu yoktur"

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması ADIYAMAN - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Adıyaman'da TPAO Tesislerinde basın toplantısı düzenledi.

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması ADIYAMAN - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Adıyaman'da TPAO Tesislerinde basın toplantısı düzenledi. (1)

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel

Numan Kurtulmuş Adıyaman AK Parti TPAO Güncel Haberler

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