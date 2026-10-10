Kurtulmuş ve Özel'in programlarıyla spor müsabakaları gündemde yer alıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İlim Yayma Cemiyetinin 75. Yıl Kuruluş Etkinlikleri'ne katılacak.

(İstanbul/14.00)

2- Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Garı önündeki anma programına katılım sağlayacak.

(Ankara/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "35. Kaman Ceviz, Kültür ve Sanat Festivali" programına iştirak edecek.

(Kırşehir/11.00)

2- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 24. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katılacak.

(Ankara/13.00)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "İyi Gelecek İçin Emek Çalıştayı"nda konuşacak.

(Ankara/10.00)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, partisinin Pendik İlçe Teşkilatı Kampı'na katılacak, Armutlu İlçe Başkanlığını, Armutlu Belediyesini ve Memur-Sen İl Temsilciliğini ziyaret edecek.

(İstanbul/12.00/Yalova/14.00/15.00/16.00)

5- AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında partisinin Manisa İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

(Manisa/14.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Kültür ve Sanatla Büyüyen Ticaretin Hikayesi Forumu"na katılacak.

(İstanbul/09.45)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği tarafından düzenlenecek 2. Havacılık Zirvesi'ne iştirak edecek.

(Sakarya/11.00)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 7. haftasına; Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler, Corendon Alanyaspor-Erzurumspor FK, Samsunspor-Trabzonspor ve Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/13.30/Antalya/Samsun/16.00/Rize/19.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 9. haftasına; Boluspor-Antalyaspor, Alagöz Holding Iğdır FK-Batman Petrolspor, Metro Holding Kayserispor-Manisa FK ve İstanbulspor-Turka Esenler Erokspor müsabakalarıyla devam edilecek.

(Bolu/13.30/Ankara/16.00/Kayseri/İstanbul/19.00)

3- Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak.

(İstanbul/10.00)

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftası; Bahçeşehir Koleji-Karşıyaka, Aliağa Petkimspor-Biotekno Körfez Basket, TOFAŞ-Esenler Erokspor ve Glint Çayırova Belediyespor-Fenerbahçe Tarfin maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00/İzmir/15.30/Bursa/18.00/Kocaeli/20.30)

5- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftası; Turgutlu Belediyespor-Beşiktaş BOA, Fenerbahçe Tarfin-Melikgazi Kayseri Basketbol, BOTAŞ-Nesibe Aydın Okulları ve OGM Ormanspor-Emlak Konut müsabakalarıyla başlayacak.

(Manisa/İstanbul/14.00/Ankara/14.00/16.00)

6- Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley eleme grubu maçları, Ankara ve İzmir'de tamamlanacak. Organizasyonun son gününde; Gaziantep Gençlikspor-AKEDAŞ Onikişubat Belediyespor, Gebze Belediyespor-Sungurlu Belediyespor, ON Hotels Alanya Belediyespor- İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçları oynanacak.

(Ankara/13.00/16.00/İzmir/19.00)

7- EHF Kadınlar Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Sırbistan'ın ZRK Naisa Nis ekibini THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda ağırlayacak.

(İstanbul/16.00)

8- Hentbol Erkekler Süper Lig'in yedinci haftası; Mihalıççık Belediyespor-Spor Toto, Giresunspor-Güneysuspor, Göztepe Diyet Kapıma Gelsin-Nilüfer Belediyespor ve Beykoz Belediyespor-Beşiktaş maçlarıyla başlayacak.

(Eskişehir/14.00/Giresun/15.00/İzmir/16.00/İstanbul/18.30)

9- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 5. haftasında, Yalıkavakspor-Odunpazarı maçı oynanacak.

(Muğla/17.00)

10- Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği MotoGP'nin Endonezya'daki on yedinci ayağı, sprint yarışıyla başlayacak.

(Mandalika/10.00)

11- Formula 1'de 2026 sezonunun on sekizinci ayağı Singapur Grand Prix'sinin sprint yarışı ve sıralama turları gerçekleştirilecek.

(Singapur/12.00/16.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, video, fotoğraf, grafik ile internet için oluşturduğu içerikler, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA