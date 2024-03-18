Üye Girişi
Haberler

İYİ Parti Milletvekili Kürşad Zorlu, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in personel alımı açıklamasını sordu

Güncelleme:

İYİ Parti Milletvekili Kürşad Zorlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e, 2024 yılında emekli olan personel sayısı, yerine alınan personel sayısı, öğretmen atamaları ve zorunlu emeklilik yaşının çözümü hakkında sorular yöneltti.

İyi Parti Ankara Milletvekili ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Sağlık Bakanlığı dışında kamuya emekli olanlar kadar personel alınacağı" yönündeki açıklamasını soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Zorlu, Şimşek'e "2024 yılında 18 Mart itibarıyla kaç personel emekli olmuştur? Bu personelin yerine olmak üzere kaç personel alımı gerçekleşmiştir? Öğretmen atamaları da bu kısıtlamanın içinde midir? 2024 yılında kaç öğretmen atamasına izin verilmesi düşünülmektedir" diye sordu.

İYİ Parti Ankara Milletvekili ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Zorlu, soru önergesinde "Türkiye'de kamu istihdamı özellikle bazı meslek grupları açısından stratejik bir öneme sahiptir. Bunlardan biri de eğitim ve atama bekleyen öğretmenlerdir. Buna karşın sayın Mehmet Şimşek bir TV programında 'Sağlık Bakanlığı dışında kamuya ancak emekli olanlar kadar personel alınacağını' duyurdu. Bu durum başta öğretmenlerimiz olmak üzere kadro bekleyen geniş kesimlerde kaygı ve merak uyandırmıştır" ifadelerini kullandı.

Zorlu, Şimşek'e şu soruları yöneltti:

"-2024 yılında 18 Mart itibariyle kaç personel emekli olmuştur?

Bu personelin yerine olmak üzere kaç personel alımı gerçekleşmiştir?

Öğretmen atamaları da bu kısıtlamanın içinde midir?

2024 yılında kaç öğretmen atamasına izin verilmesi düşünülmektedir?

Emeklilerin elde edemediği seyyanen zam sebebiyle kamu personelinin zorunlu emeklilik yaşına kadar çalışmak istediği hususu nasıl çözüme kavuşturulacaktır?"

Kaynak: ANKA / Güncel

Sağlık Bakanlığı Mehmet Şimşek Milletvekili Kürşad Zorlu İYİ Parti 18 Mart Ankara Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Abdulhamit Uzun kimdir? Zafer Partisi Erzurum Palandöken Belediye Başkan Adayı Abdulhamit Uzun kaç yaşında, nereli? Abdullah Emre Azim kimdir? Zafer Partisi Erzurum Oltu Belediye Başkan Adayı Abdullah Emre Azim kaç yaşında, nereli? Ahmet Kısa kimdir? AK Parti Konya Derebucak Belediye Başkan adayı Ahmet Kısa kaç yaşında, nereli? Doğukan Özsoy kimdir? Zafer Partisi Erzurum Narman Belediye Başkan Adayı Doğukan Özsoy kaç yaşında, nereli? Hüseyin Ayten kimdir? AK Parti Konya- Derbent Belediye Başkan adayı Hüseyin Ayten kaç yaşında, nereli? Cengizhan Arslantürk kimdir? Zafer Partisi Erzurum Köprüköy Belediye Başkan Adayı Cengizhan Arslantürk kaç yaşında, nereli? Ali Meşe kimdir? AK Parti Konya- Çeltik Belediye Başkan adayı Ali Meşe kaç yaşında, nereli? Recep Candan kimdir? AK Parti Konya- Çumra Belediye Başkan adayı Recep Candan kaç yaşında, nereli? Taha Güneş kimdir? Zafer Partisi Erzurum İspir Belediye Başkan Adayı Taha Güneş kaç yaşında, nereli? Muharrem Dere kimdir? AK Parti Konya- Altınekin Belediye Başkan adayı Muharrem Dere kaç yaşında, nereli? Zeynep Uzun kimdir? Zafer Partisi Erzurum Horasan Belediye Başkan Adayı Zeynep Uzun kaç yaşında, nereli? Sadettin Saygı kimdir? AK Parti Konya- Bozkır Belediye Başkan adayı Sadettin Saygı kaç yaşında, nereli? Serhat Barbaros kimdir? Zafer Partisi Erzurum Aziziye Belediye Başkan Adayı Serhat Barbaros kaç yaşında, nereli? Yakup Fırat kimdir? Zafer Partisi Erzurum Aşkale Belediye Başkan Adayı Yakup Fırat kaç yaşında, nereli? Salih Akkaya kimdir? AK Parti Konya- Akşehir Belediye Başkan adayı Salih Akkaya kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title