İYİ Parti Milletvekili Kürşad Zorlu, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in personel alımı açıklamasını sordu

İyi Parti Ankara Milletvekili ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Sağlık Bakanlığı dışında kamuya emekli olanlar kadar personel alınacağı" yönündeki açıklamasını soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Zorlu, Şimşek'e "2024 yılında 18 Mart itibarıyla kaç personel emekli olmuştur? Bu personelin yerine olmak üzere kaç personel alımı gerçekleşmiştir? Öğretmen atamaları da bu kısıtlamanın içinde midir? 2024 yılında kaç öğretmen atamasına izin verilmesi düşünülmektedir" diye sordu.

İYİ Parti Ankara Milletvekili ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Zorlu, soru önergesinde "Türkiye'de kamu istihdamı özellikle bazı meslek grupları açısından stratejik bir öneme sahiptir. Bunlardan biri de eğitim ve atama bekleyen öğretmenlerdir. Buna karşın sayın Mehmet Şimşek bir TV programında 'Sağlık Bakanlığı dışında kamuya ancak emekli olanlar kadar personel alınacağını' duyurdu. Bu durum başta öğretmenlerimiz olmak üzere kadro bekleyen geniş kesimlerde kaygı ve merak uyandırmıştır" ifadelerini kullandı.

Zorlu, Şimşek'e şu soruları yöneltti:

"-2024 yılında 18 Mart itibariyle kaç personel emekli olmuştur?

Bu personelin yerine olmak üzere kaç personel alımı gerçekleşmiştir?

Öğretmen atamaları da bu kısıtlamanın içinde midir?

2024 yılında kaç öğretmen atamasına izin verilmesi düşünülmektedir?

Emeklilerin elde edemediği seyyanen zam sebebiyle kamu personelinin zorunlu emeklilik yaşına kadar çalışmak istediği hususu nasıl çözüme kavuşturulacaktır?"