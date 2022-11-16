Küresel Otomobil Üreticileri, Çin'deki Yeni Enerjili Araç Sektöründe Genişleme Çabalarını Hızlandırıyor

Hefei Teknoloji Üniversitesi Otomotiv ve Ulaştırma Mühendisliği Okulu profesörü Zhang Bingli, Çin'de yeni kalkınma paradigmasıyla birlikte pazar potansiyelinin kilidinin açılması, daha geniş açılım ve derinleşen işbirliğinin dünyaya daha fazla kalkınma fırsatı sunacağını söyledi.

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Anhui eyaletindeki pilot serbest ticaret bölgesinin Hefei bölgesinde yapım aşamasında olan Volkswagen Anhui MEB (Modüler Elektrikli Sürüş Matrisi) fabrikası görülüyor, 4 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

HEFEİ, 16 Kasım (Xinhua) -- Çin'in yeni enerjili araç (NEV) sektörü, dünyanın pandeminin etkileriyle boğuşmasına rağmen ülkenin süper büyük pazarı, üst düzey açılımı ve geliştirilmiş iş ortamı sayesinde yabancı yatırım için güçlü bir mıknatıs olmaya devam ediyor.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in Çin'in doğusunda yüzde 75 hisseye sahip olduğu bir ortak girişim olan Volkswagen Anhui'nin CEO'su Erwin Gabardi, "Çin, uluslararası otomobil üreticileri tarafından ihmal edilemeyecek ölçüde, dünyanın en büyük NEV pazarıdır" dedi.

Volkswagen Anhui'nin eyalet merkezi Hefei'deki MEB fabrikasının yaklaşık 16 futbol sahasını kapsayan kaporta atölyesi, 800'ün üzerinde robotla donatıldı ve tamamlandığında aynı anda altı tip NEV üretebilecek.

Gabardi, Volkswagen Anhui'de elektrikli araçların seri üretiminin gelecek yılın sonunda başlamasının planlandığını söyledi.

Volkswagen Anhui'nin MEB fabrikasının bitişiğinde, bataryalar ve bileşenler için bir endüstri parkı da yapım aşamasında ve şimdiden Volkswagen Anhui'nin 17 ortağı buraya taşındı.

Volkswagen Grubu'nun Hefei merkezli bir batarya üreticisine yatırım yaptığını ve Anhui merkezli tedarikçileri Alman otomobil üreticisinin küresel tedarikçi ağına entegre ettiğini de sözlerine ekleyen Gabardi, "Hefei merkezli bir pres atölyesi tedarikçisiyle güçlü bir işbirliğimiz var" dedi.

Çin'in NEV pazarı, küresel otomobil endüstrisinin ilgi odağında. Resmi veriler, ülkenin NEV üretiminin ve satışlarının 2015'ten bu yana yedi yıl üst üste dünya çapında birinci sırada yer aldığını gösteriyor. Süper geniş pazar ve üst düzey açılım gibi getiriler, yabancı otomobil üreticilerinin ülkedeki yatırımlarını daha kararlı bir şekilde artırmalarına neden oldu.

Çin 2018'de yeni enerjili araçlar için yabancı yatırımla ilgili kısıtlamaları kaldırdı. Kısa bir süre sonra Tesla, Shanghai'da Çin'in tamamen yabancılara ait ilk otomobil üretim işletmesini kurdu. İnşaatına 2019'un başlarında başlayan Tesla, ilk parti Çin yapımı araçlarını bir yıl içinde teslim etti.

Bu yılın başından bu yana, Audi, BMW ve Volkswagen gibi küresel otomobil şirketleri de bir dizi büyük NEV ve diğer projeleri başlatarak Çin'deki genişlemelerini hızlandırdı.

Audi FAW yeni enerjili araç projesinin temeli 30 milyar yuanın (yaklaşık 4,25 milyar ABD doları) üzerinde bir yatırımla 28 Haziran'da Jilin eyaletinin Changchun kentinde atıldı. Audi'nin Çin'de tamamen elektrikli araç üreteceği bu ilk üretim üssünün yıllık 150.000 araçlık planlanan üretim kapasitesiyle 2024'ün sonunda faaliyete geçmesi bekleniyor.

BMW Group'un Çin'deki ortak girişimi BMW Brilliance Automotive Ltd. (BBA), Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinde yeni bir batarya üretim projesine 10 milyar yuan yatırım yapacak. Projenin imza töreni geçtiğimiz hafta Liaoning'in merkezi Shenyang'da yapıldı.

Çin'in NEV pazarı Ekim ayında dikkate değer bir genişleme kaydetti. Geçen ay ülkede NEV üretimi yıllık yüzde 87,6 artışla 762.000 adede ulaşırken, NEV satışları bir önceki yıla göre yüzde 81,7 artışla 714.000 adede ulaştı.

Sektördeki uzmanlar, elverişli pazar politikalarının NEV pazarını desteklemeye devam edeceğine inanıyor. Çin, NEV'ler için satın alma vergisi muafiyetinin 2023'ün sonuna kadar uzatılacağını duyurdu. Bu, ülkenin bu politikayı ilk kez uyguladığı 2014'ten bu yana üçüncü uzatma oldu.

Gabardi, "Ar-Ge ekibimizi geliştirmeye, Ar-Ge stratejimizi ayarlamaya ve Çin pazarının tüketim tercihlerine uyacak şekilde yalnızca Çinli müşteriler için yenilikler yapmaya devam ediyoruz." dedi.