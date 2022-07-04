Kurban pazarında sıkı pazarlıklar başladı

BOLU Bolu'da yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarlarında alıcılar ile satıcıların elleri pazarlık için bir araya geldi. Sıkı pazarlıkların yaşandığı hayvan pazarında rağbet büyükbaş hayvanlara oldu.

Bolu'da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklar pazardaki yerini aldı. Merkeze bağlı Yenigeçitveren köyünde kurulan hayvan pazarına kurbanlıklarını getiren satıcılar ile alıcılar arasında sıkı pazarlıklar yaşandı. Geçmiş yıllara göre sakin olan hayvan pazarında büyükbaş hayvanlara olan rağbet küçükbaşlardan daha fazla oldu.

Hayvan pazarına getirdiği danayı 22 bin liradan satışa koyan vatandaş ile alıcı arasında dakikalar süren pazarlık yaşandı. Danayı 21 bin 500 liraya almak için dakikalarca pazarlık yapan vatandaş, satıcıyı ikna etmeyi başardı. Bazı alıcılar ile satıcılar arasında ise pazarlıklar olumsuzlukla sonuçlandı.

Hayvan pazarına 50 küçükbaş hayvan getiren Mehmet Özcan, "3 bin liraya satıyorduk. 2 bin 500 liraya indirdik yine almıyorlar. Fiyatlar yüksek değil ama alıcı yok. Bu sene Kurban talebi az. 5 tane satabildik daha. 4 bin lira yer kirası verdik. Büyükbaşlara olan talep küçükbaşlara göre fazla. Bunlara talep yok" dedi.