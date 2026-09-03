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KUTSO ve KOSGEB'den İşletmelere Yerinde Destek Ziyareti

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KUTSO Başkanı Özen, KOSGEB yetkilileriyle ilçedeki işletmeleri ziyaret ederek destekler hakkında bilgi verdi, son 4 yılda 961 firmanın yararlandığını açıkladı. KOSGEB, Kapasite Geliştirme başvuruları için 15 Eylül'ü hatırlattı.

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO), KOSGEB Antalya İl Müdürlüğü işbirliğiyle ilçedeki işletmelerin desteklere erişimini kolaylaştırmak amacıyla bilgilendirme ziyaretleri gerçekleştirildi.

KUTSO Başkanı Fahri Özen, KOSGEB Antalya İl Müdürü Dr. İbrahim Uğur Erkış ve KOSGEB temsilcisi Recep Kösek ile işletmeleri ziyaret ederek, firmaların ihtiyaçlarını dinledi, mevcut ve yeni destekler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Özen, üyelerin sorunlarına yerinde çözüm üretmeyi hedeflediklerini belirterek, "Üyemizin ihtiyacı neredeyse KUTSO orada. Amacımız, işletmelerimizin desteklere en hızlı ve doğru şekilde ulaşmasını sağlamak. Bu doğrultuda işletmelerimizi ziyaret ederek, yerinde bilgilendirmelerde bulunuyoruz. " ifadesini kullandı.

Özen, KUTSO KOSGEB temsilciliği aracılığıyla son dört yılda 17 bin 528 kişiyle görüşüldüğünü, toplam 961 işletmenin çeşitli destek mekanizmalarından yararlanmasına katkı sağlandığını bildirdi.

KOSGEB Antalya İl Müdürü Erkış da 2026 yılı 3. dönem Kapasite Geliştirme Destek Programı başvurularının 15 Eylül'de sona ereceğini hatırlatarak, şartları taşıyan KOBİ'leri başvuru yapmaya davet etti.

Kaynak: AA
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