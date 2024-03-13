Üye Girişi
Haberler

Kulu'da Yeşil Mercimek ve Kimyon Tohumu Dağıtıldı

Güncelleme:

Konya'nın Kulu ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi, ıtri ve tıbbi bitkiler ile boya bitkilerinin geliştirilmesi kapsamında sertifikalı yeşil mercimek ile kimyon tohumu dağıtıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi, ıtri ve tıbbi bitkiler ile boya bitkilerinin geliştirilmesi kapsamında sertifikalı yeşil mercimek ile kimyon tohumu dağıtıldı.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Nadas Alanlarını Yeşil Mercimekle Daralt" ve "Ek Tohumun Sertifikalısını, Üret Kimyonun ve Verimlisini" projelerinin tohum teslimi gerçekleştirildi.

Yüzde 50 hibeli yeşil mercimek çiftçi başına 500 kilogram olarak dağıtılırken, kimyon tohumu kadın çiftçilere yüzde 75 hibeyle çiftçi başına 30 kilogram olarak teslim edildi.

Kaymakam Ömer Faruk Canpolat, hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, "Arazileri değerlendirmek amacı ile boş alanların üretime kazandırılarak dışa bağımlılığın azaltılması hedefiyle gerçekleştirilen proje çerçevesinde mercimek ve kimyon ekimi yapılarak ilçe ve ülke ekonomisine katkı sağlanması hedeflenmektedir." dedi.

Programa, Kaymakam Ömer Faruk Canpolat, Belediye Başkan vekili Adem Sarı, İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aykut Baran, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Konya Kulu Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Çağrı Alperen Avcı kimdir? Zafer Partisi Bursa İnegöl Belediye Başkan Adayı Çağrı Alperen Avcı kaç yaşında, nereli? DEM Parti Mardin Yeşilli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Mardin Yeşilli adayı Sami İldem kimdir? Dilek Tepe kimdir? Memleket Partisi Adana Sarıçam Belediye Başkan Adayı Dilek Tepe kaç yaşında, nereli? Oğuzhan Üzü kimdir? Zafer Partisi Bursa Harmancık Belediye Başkan Adayı Oğuzhan Üzü kaç yaşında, nereli? Anıl Yetişkin kimdir? CHP Aydın Efeler Belediye Başkan Adayı Anıl Yetişkin kaç yaşında, nereli? Muhammet Enes Çıkat kimdir? Memleket Partisi Adana Pozantı Belediye Başkan Adayı Muhammet Enes Çıkat kaç yaşında, nereli? Yusuf Cengiz kimdir? AK Parti Balıkesir- İvrindi Belediye Başkan adayı Yusuf Cengiz kaç yaşında, nereli? Hatice Gençay kimdir? CHP Aydın Didim Belediye Başkan Adayı Hatice Gençay kaç yaşında, nereli? Dinçer Orkan kimdir? AK Parti Balıkesir- Karesi Belediye Başkan adayı Dinçer Orkan kaç yaşında, nereli? DEM Parti Mardin Savur Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Mardin Savur adayı Hatice Öncü kimdir? Sertan Kol kimdir? Memleket Partisi Adana Karataş Belediye Başkan Adayı Sertan Kol kaç yaşında, nereli? Mehmet Kıvrak kimdir? CHP Aydın Çine Belediye Başkan Adayı Mehmet Kıvrak kaç yaşında, nereli? DEM Parti Mardin Ömerli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Mardin Ömerli adayı Necla Figan Altındağ kimdir? İsmail Cankul kimdir? AK Parti Balıkesir- Kepsut Belediye Başkan adayı İsmail Cankul kaç yaşında, nereli? Ali Okkalı kimdir? CHP Aydın Buharkent Belediye Başkan Adayı Ali Okkalı kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title