Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AGC'nin 40. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "40 yıl boyunca AGC üyeleri şehrin sesi oldu, haberleri objektif bir şekilde sunarak toplumun bilinçlenmesine katkı sağladı." dedi.

Ersoy, Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin (AGC) 40. kuruluş yıl dönümü töreni ve iftar programında yaptığı konuşmada, AGC'nin 40 yıl boyunca Antalya'nın sesi, sözü ve kalemi olduğunu belirtti.

Gazetecilik mesleğinin demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu söyleyen Ersoy, basın mensuplarının özverili çalışmalarıyla toplumun bilgiye erişim hakkını güvence altına alarak, demokrasinin sağlıklı işlemesi için önemli bir görevi yerine getirdiğini kaydetti.

AGC üyelerinin gazetecilik mesleğinin önemini her zaman en üst seviyede tutarak toplumun haber alma hakkını korumak için çaba gösterdiğine dikkati çeken Ersoy, "40 yıl boyunca AGC üyeleri şehrin sesi oldu, haberleri objektif bir şekilde sunarak toplumun bilinçlenmesine katkı sağladı. Hem bakan hem de bir Antalyalı olarak AGC'nin 40. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum." dedi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin ise AGC'nin gazetecilerin anılarından oluşan "Neler yaşadık neler" adlı kitap yayınladığını anımsattı.

Gazetecilerin biriktirdiği anıların bir kitaba sığmayacak kadar çok olduğunu ifade eden Şahin, kitabın devamının çıkarılması gerektiğini dile getirdi.

AGC üyelerinin Antalya ve Türkiye için güzel olan her şeyi desteklediğini anlatan Şahin, "Yanlış bir şey varsa da onu kamuoyunun önüne getirmekte tereddütte bulunmuyorlar. Gazetecilik bu değil midir? Bunu çok değerli buluyorum. Gazeteciler doğrudan, iyiden yana olanlardır. Antalyalı gazeteciler bunun örneğini 40 yıldır çok güzel bir şekilde veriyor." diye konuştu.

AGC Başkanı İdris Taş, cemiyetin gücünü meslek ilkelerinden aldığını ifade etti.

AGC'nin Akdeniz Gazeteciler Federasyonu'nun da kurucusu olduğunu aktaran Taş, Cumhuriyet'in 100. yılında tarihi Kaleiçi'nde Türkiye'nin en şık basın galerisini geliştirdiklerini kaydetti.

Taş, basın galerisini her gün çok sayıda turistin gezdiğini anlatarak, AGC'nin kentte adeta turizm elçiliği de yaptığını vurguladı.

Törenin sonunda, AGC üyeliğinde 40 yılı dolduran gazetecilere plaket verildi.