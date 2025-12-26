Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 'Türk dizileri, dünyanın en büyük Türkçe kursudur'

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, Türkiye'nin dijital tanıtım markası "GoTürkiye" çatısı altında ünlü oyuncuların yer aldığı birçok mini dizi hayata geçirildi.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) koordinasyonunda hazırlanan dizilere ve mini dizi projelerinin ülke tanıtımına sağladığı katkılara ilişkin Atatürk Kültür Merkezi'nde basın toplantısı düzenlendi.

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, toplantıda yaptığı konuşmada, dünyada turizmin artık yalnızca bir destinasyon seçimi değil, bir hikayeye dahil olma, bir duyguyu yaşama ve bir yaşam tarzını deneyimleme süreci olduğunu söyledi.

Türk turizmini çeşitliliği merkeze alan, çok boyutlu ve sürdürülebilir bir stratejiyle yeniden kurguladıklarını belirten Ersoy, "Gastronomiden sağlığa, inanç turizminden toplantı ve konferans turizmine, kültürden spora uzanan 60'tan fazla ürünle Türkiye'yi artık yalnızca ziyaret edilen değil, yaşanan yani deneyimlenen bir destinasyon haline getirdik. Bu büyük dönüşümün tanıtım ayağında yer alan ve 6 yıl önce kurduğumuz TGA'nın dinamik yapısı, dijital gücü ve yenilikçi yaklaşımı ülkemizin vitrini olmuştur." dedi.

Ersoy, TGA aracılığıyla 200'e yakın ülkede tanıtım yaptıklarını aktararak, GoTürkiye markasının, 10 dilde yayın yapan küresel bir platform haline getirdiklerini belirtti.

Instagram, YouTube, TikTok başta olmak üzere 9 farklı sosyal medya platformunda 21,3 milyon takipçiye ulaşarak Türkiye'yi dijital tanıtımda zirveye taşıdıklarını vurgulayan Ersoy, "Ancak biz bununla yetinmedik. Bugüne kadar TGA aracılığıyla, tüm dünyada yakından takip edilen 143 reklam ve 100'den fazla tanıtım filmi ürettik, 31,5 milyar gösterim ve 11 milyar izlenmeye ulaştık. Türkiye'yi dünyanın en görünür ülkelerinden biri haline getirdik." diye konuştu.

"Türk dizileri, dünyanın en büyük Türkçe kursudur"

Türkiye'nin dünyada en çok dizi üreten ülkelerin başında geldiğine dikkati çeken Ersoy, Türkiye'nin yıllık üretilen dizi bölümü sayısında dünya lideri olduğunu vurguladı.

Bakan Ersoy, Türkiye'nin aynı zamanda satış ve ihracat gücü açısından Amerika ve İngiltere ile dünyanın en büyük üç televizyon endüstrisinden birine sahip olduğunu söyledi.

Türk dizilerinin, Latin Amerika'dan Orta Doğu'ya, Avrupa'dan Asya'ya uzanan geniş bir coğrafyada izlendiğini aktaran Bakan Ersoy, Türk dizilerinin özellikle Avrupa ülkelerinde Fransa, İspanya ve İtalya'da önemli bir izleyici kitlesine sahip olduğunu kaydetti.

Ersoy, Kuzey Avrupa ülkelerinde her geçen gün artan bir seyirci potansiyelinin, Türk dizileri ile tanıştığını dile getirdi.

Bakan Ersoy, 170'e yakın ülkede, yaklaşık 1 milyar insanın düzenli olarak Türk dizilerini izlediğini söyleyerek, dizi sektörünün ülke ekonomisine katkısının da yadsınamayacak seviyelerde olduğunu belirtti.

Son gelen bilgilere göre dizi ihracatından elde edilen gelirin 1 milyar doları geçtiğini aktaran Ersoy, "Bu Türkiye'nin sahip olduğu en büyük yumuşak güçtür. En etkili tanıtım gücüdür." dedi.

Bakan Ersoy, "Dizilerimiz yalnızca turizmimiz için değil, kültürümüz, değerlerimiz ve dilimiz için de son derece önemlidir. Nasıl ki Hollywood filmleri dünyaya İngilizce öğrettiyse, bugün Türk dizileri de dünyaya Türkçe öğretiyor. Türk dizileri dünyanın en büyük Türkçe kursudur. Dizi ihracatı bize farklı bir imkan sundu. Artık dizilerimiz aracılığıyla dünyanın dört bir yanında yüz milyonlarca kişiye doğrudan cep telefonları, televizyonları aracılığıyla ulaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Ünlü yıldızlar, Türkiye'nin tanıtımında çok daha büyük bir rol üstlenecek"

Bakan Ersoy, bu anlamda Türkiye'nin tanıtımında dizilerin gücünü stratejik bir noktada konumlandırdıklarını ve mini dizi formatını ülke tanıtımında kullanmak için harekete geçirdiklerini vurguladı.

TGA'nın tanıtım stratejisinde yeni bir yola girildiğini, tanıtımda yeni bir sayfa açtıklarını anlatan Ersoy, "Reklam filmlerinin yanına, hikayeyi merkeze alan, sinematik kalitesi yüksek, dijital dünyaya uygun mini diziler ekledik. Bugün artık 'TGA Dizileri' diye yeni bir kavramdan söz ediyoruz. Bu dünya tanıtım ve reklam tarihinde son derece yenilikçi bir modeldir. Artık hem dizilerimiz hem de dizilerimizin dünyaca ünlü yıldızları Türkiye'nin tanıtımında çok daha büyük bir rol üstlenecek. Bundan sonra ülkemizin tanıtımında dizilerimiz, dizi starlarımız, dizi sanatçılarımız ve bu sektörün emekçileri de önemli bir görev üstlenecekler." ifadelerini kullandı.

Mehmet Nuri Ersoy, TGA'nın tanıtım dizilerinde rol almanın "milli formayı giymek" gibi olduğunu söyleyerek, "Bu dizilerin yapımını üstlenen firmalarımız, bu projelerde görev alan sanatçılarımız, senaristlerimiz, müzisyenlerimiz ve kamera arkası ekiplerimiz milli formayı giymiştir." dedi.

Gösterime giren tanıtım dizilerine de değinen Ersoy, şunları anlattı:

"Bu yıl 5 Haziran'da yayınlanan 'Antalya Gambit', Akdeniz'in kalbi Antalya'da geçen, sinema estetiğiyle kurgulanmış güçlü bir yapım olarak öne çıkmaktadır. Meryem Uzerli ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerini paylaştığı bu dizi, başta Rusya olmak üzere birçok ülkede izleyicilerin beğenisine sunulmuştur. 18 Haziran'da yayınlanan 'İstanbul My Love', Engin Akyürek ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerinde yer aldığı, İstanbul'un romantik ruhunu Körfez ülkeleri başta olmak üzere uluslararası izleyiciyle buluşturan sinematik bir mini dizidir. 29 Kasım'da yayınlanan 'Hidden Lover', Eda Ece ve Caner Cindoruk'un başrollerini paylaştığı romantik komedi türündeki anlatımıyla Antalya'nın doğal, kültürel ve dört mevsim yaşanabilir kimliğini küresel izleyiciye sunmaktadır. 11 Aralık'ta yayınlanan 'An İstanbul Story' ise Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ı İstanbul'un kozmopolit ve enerjik atmosferinde buluşturan, modern anlatımıyla dikkati çeken bir yapım olmuştur. 'Unutulmaz hikayeler başka yerde yaşanmaz' mottosuyla, İstanbul'un ritmini ve ruhunu dünyaya taşımaktadır."

"Dünyaca ünlü şehirlerimizi, dünyaca ünlü starlarımız tanıtıyor"

Yayınlanan ilk iki mini dizinin dünyada 2 milyar 930 milyondan fazla gösterime ulaştığını aktaran Ersoy, "Üçüncü mini dizimiz 'Hidden Lover', kısa sürede 251 milyon gösterime ulaşmıştır. Dördüncü mini dizimiz 'An Istanbul Story' ise yayınlanmasının üzerinden çok kısa bir süre geçmesine rağmen şimdiden 156 milyon gösterim rakamına ulaşmıştır. Çünkü adeta milli formayı giyerek elini taşın altına koyan starlarımız, dünyanın her yerinde çok bilinen, çok sevilen ve çok takip edilen yıldızlardır. Yani artık dünyaca ünlü şehirlerimizi, dünyaca ünlü starlarımız tanıtıyor. Aynı şekilde Türk dizi sektörünün dünyaya açılımında önde gelen yapım şirketlerinden olan Ay Yapım ve Med Yapım da sahip oldukları son derece güçlü bir uluslararası network ile yeni tanıtım stratejimizde önemli bir rol üstlenmiştir." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Ersoy, yakın zamanda farklı sanatçıların başrollerinde olduğu çok güçlü yeni projeleri de hayata geçireceklerini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin anlatacak daha çok hikayesi var. Çünkü bu topraklar, dünyanın en güçlü sahnesidir. Ülkemizin, kültürümüzün, dilimizin tanıtımında bu kadar kilit bir rol oynayan dizi sektörümüz için önemli bir destek projesini hayata geçiriyoruz. Artık dizi ihracatında belirli tanıtım kriterlerini karşılayan yapımlar bakanlığımız tarafından desteklenecek. Düzenleme yürürlüğe girdikten sonra belirli zaman aralığında çekilen, senaryosunun doğal akışında ülke tanıtım stratejimize uygun sahneleri barındıran, en az üç kıtada 10 ülkeye ihraç edilen yapımlar destek alabilecekler. Destek alacak yapımların belirlenmesi için özel bir komisyon oluşturulacak. Bu komisyon başvuru yapan yapımları birçok kriterlere göre değerlendirecek. Önümüzdeki süreçte bu kriterleri sektör temsilcileri ile paylaşacağız."

"Geleceğe Miras Projesi" kapsamında ayağa kaldırılan antik kentler ve ören yerlerinden de bahseden Ersoy, gerekli tedbirler alınarak buraların dizi ve film yapımlarına plato olarak açılacağını ifade etti.

Toplantıya, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, oyuncular Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Eda Ece ve yapımcı Fatih Aksoy katıldı.