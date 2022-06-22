Kültür kenti Amasya dijital ortamda tanıtılıyor

Dijital mobil uygulamayla ziyaretçilerin önemli tarihi değerlere sahip Amasya hakkında daha kolay bilgi alması sağlanıyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Harşena Dağı ile Pontus Kral Kaya Mezarları, müzeleri, bimarhanesi, Sultan 2. Bayezid Külliyesi, Kızlar Sarayı, Yeşilırmak'ın iki yakasında uzanan Yalıboyu evleri, Hititlerden Perslere, Romalılardan Osmanlılara kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yapan 8 bin 500 yıllık tarihi değerleri barındıran Amasya, termal, doğa ve av turizmiyle de öne çıkıyor.

Amasya'yı ziyaret eden veya etmeyi planlayanlar, cep telefonlarına "Discover Amasya" uygulamasını indirerek kenti daha kolay ve hızlı şekilde keşfedebiliyor.

Akıllı telefonlara indirebilen uygulamayla Amasya'nın tarihi ve turistik yerleri hakkında ayrıntılı bilgi, fotoğraf ve videolara ulaşılabiliyor.

Ayrıca uygulamadan tarihi yerlere konulan karekod tabelasını okutunca da o yerle ilgili bilgi edinilebiliyor.

"Değerlerimizi dijital ortamda turistlere göstermeyi amaçladık"

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine, mobil uygulamanın kısa bir süre önce kullanıcıların beğenisine sunulduğunu söyledi.

Mobil uygulamada Türkçe ve İngilizce olarak hizmet verildiğine işaret eden Masatlı, "Dijitalleşen dünyada hemen hemen her şeyimizi telefonlar üzerinden yürütmekteyiz. Binlerce yıllık tarihi olan marka kent Amasya'mızı da bu kapsamda değerlendirip tarihi ve kültürel değerlerimizi dijital ortamda turistlere göstermeyi amaçladık." dedi.

Valilik öncülüğünde hazırlanan yaklaşık 561 bin liralık projenin Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ile İl Özel İdaresi tarafından finanse edildiğini anlatan Masatlı, Amasya'nın tanıtımına ve turizmine katkı verecek uygulamanın hizmete girmesinden dolayı mutluluk yaşadıklarını dile getirdi.

Masatlı, şunları kaydetti:

"Tek tip karekod uygulaması, hemen hemen her telefona uyumlu bir sistem. O bakımdan buraya gelen, elinde akıllı telefonu olan bütün turistler uygulamadan yararlanıp kolaylıkla ilimizi gezip gerek tarihi gerekse kültürel değerlerle ilgili hem görsel hem de bilgisel olarak veriye ulaşabilecek. Amasya'mız 8 bin 500 yıllık tarihe sahip 14 medeniyete ev sahipliği yapmış. Bu bakımdan eğer bu coğrafyada Amasya'yı görmediysek daha güzelini görmemişiz demektir."