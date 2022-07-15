Kula'da 15 Temmuz nedeniyle etkinlik düzenlendi

Kula İlçe Şehitliğinde düzenlenen tören

Kur'an-ı Kerim okunması

Şehitler ve gaziler için dua edilmesi

Kula Kaymakamı Kemal Duru'nun konuşması

Yunus Emre Anadolu Lisesi bahçesine fidan dikimi

Kula Muharip Gaziler Derneğinin ziyaret edilmesi

Kula ve Demirci'de 15 Temmuz nedeniyle etkinlik düzenlendi

MANİSA (AA) – Manisa'nın Kula ve Demirci ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla programlar gerçekleştirildi.

Kula'da ilçe şehitliğindeki program, Kur'an-ı Kerim okunması ve şehitler için dua edilmesiyle başladı.

Törede konuşan Kula Kaymakamı Kemal Duru, FETÖ'nün Türkiye'yi ele geçirip, işgale açık hale getirme teşebbüsünü unutmayacaklarını belirterek, "Aynı Çanakkale Savaşında olduğu gibi, Kurtuluş Savaşında olduğu gibi Malazgirt zaferinden beri bu vatan bizimdir, bizim kalacak." dedi.

Daha sonra Yunus Emre Anadolu Lisesi'ne geçen ilçe protokolü, okulun bahçesine 15 Temmuz'da şehit olanların anısına fidan dikti, Kula Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaret etti.

Demirci

Demirci'de de Kaymakam Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk, şehit aileleri ve gaziler şehit kabirlerini ziyaret ederek, dua etti.

Merkez Alaca Camisinde cuma namazı öncesinde şehitler için mevlid okutuldu, tamamlanan hatimlerin duası yapıldı.

Demirci Kaymakamı Adem Kaya ve Belediye Başkanı Selami Selçuk, cuma namazının ardından 15 Temmuz Demokrasi meydanında kurulan "AA Fotoğrafları ile 15 Temmuz Sergisi" ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce hazırlanan "15 Temmuz Resim ve Fotoğraf " sergisinin açılışına katıldı.

İlçede 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü anma etkinlikleri akşam yürüyüş ve anma programı ile devam edecek.