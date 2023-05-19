Küçükçekmece Demir Sahası'ndaki tankerde çıkan yangın söndürüldü

Küçükçekmece Demir Sahası'ndaki tankerde çıkan yangın, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı kurtarma gemilerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, "ATA VOYAGER" isimli 118 metre boyundaki tankerin makine dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine KEGM'e bağlı Kurtarma-6, Kurtarma-9 ve Kurtarma 12 römorkörleri ile KEGM-3 ve KEGM-6 hızlı tahlisiye botları tankerin bulunduğu bölgeye sevk edildi.

KEGM'den yapılan bilgilendirmede, "ATA VOYAGER" isimli gemideki personelin sağlık durumunun iyi olduğu ve yangının söndürüldüğü bildirildi.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.