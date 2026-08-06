ABD ablukası Küba'da sağlık sistemini felç etti

HAVANA, 6 Ağustos (Xinhua) -- Küba Sağlık Bakan Yardımcısı Julio Guerra, ABD'nin uzun süredir devam eden ticaret ambargosunun ve son dönemde uyguladığı yakıt kısıtlamaları nedeniyle yaşanan elektrik kesintileri ve tedarik sıkıntılarının hastaların hayatını tehlikeye attığını söyledi.

Guerra çarşamba günü başkent Havana'da bulunan Hermanos Ameijeiras Klinik Cerrahi Hastanesi'nde düzenlenen ilaç bağışı törenine gönderdiği mesajında, "Düzenli elektrik sağlanamaması nedeniyle ilaçların muhafazasında sorunlar yaşanıyor. Dolayısıyla her elektrik kesintisi ve her kısıtlama, hastalarımızın hayatını tehdit ediyor" dedi.

Guerra, "soykırım niteliğinde" diye kınadığı ablukanın, sağlık sistemi için gerekli temel kaynaklardan Küba'yı mahrum ettiğini söyledi.

Kübalı yetkililerin verdiği bilgilere göre, halk sağlığı sektörü Mart 2024 ile Şubat 2025 arasında 288 milyon ABD dolarına varan ekonomik kayba uğradı. 60 yılı aşkın süredir devam eden ABD yaptırımlarından kaynaklanan kayıplar ise yaklaşık 4,2 milyar dolara ulaştı.

Hastanenin Başhekim Yardımcısı Reynaldo Denis de Armas da, ambargonun 60 yılı aşkın süredir Küba ekonomisini zayıflattığını, son dönemdeki yakıt kısıtlamalarının ise ülkeyi ciddi bir krizin eşiğine getirdiğini söyledi.

Resmi verilere göre, tedarik sıkıntısı ve enerji krizi nedeniyle 5.000'den fazla kanser hastası ve 12.000 çocuğun aralarında bulunduğu 100.000'den fazla Kübalı ameliyat olmayı bekliyor.

Küba'nın biyoteknoloji endüstrisi grubu BioCubaFarma ise, hammadde ve diğer girdilere erişimdeki zorluklar nedeniyle 300 temel ilacın tedarikini garanti edemeyeceği uyarısında bulundu.

Küba hükümeti, kötüleşen ekonomik durumun sağlık göstergelerini olumsuz etkilediğini, çocuklarda kanserden kurtulma oranlarının düştüğünü ve bebek ölüm oranının 2025 yılında 1.000 canlı doğumda 9,9'a yükseldiğini açıkladı.

Kaynak: Xinhua