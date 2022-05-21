Kriptonun çöküşü: Ethereum kurucusu artık milyarder değil! - Haberler

Tüm dijital para birimlerinin fiyatlarını düşüren piyasa kargaşasından son etkilenen isim, Ethereum (ETH)'un kurucu ortağı Vitalik Buterin oldu. Buterin, Twitter'da yaptığı bir açıklamayla artık bir milyarder olmadığını söyledi. Tweet'e herhangi bir yorum eklemese de, 28 yaşındaki kurucunun geçen haftaki düşüşten etkilendiği oldukça açık.

Ethereum'un değeri yarı yarıya azaldı

Vitalik Buterin, 2014 yılında blok zinciri ağını kurdu. Ethereum, Kasım 2021'de 4 bin 864 dolara ulaşarak en yüksek seviyedeydi. Buterin'in net varlığı bu tarihte, 2 milyar dolara yaklaştı. Buterin'in Ethereum dahil, sahip olduğu kripto paraların değerinin ise 23 milyar dolara çıktığı iddia ediliyordu. Ancak kripto para dünyasındaki düşüş, Buterin'in varlıklarını da etkiledi. Haftalardır düşen Ethereum'un değeri, geçen yılın sonlarından bu zamana kadar yarı yarıya azaldı.

Bir yıl önce 10 bin liralık Ethereum alsanız kazancınız ne olurdu?

Buterin, Cuma günü Twitter'dan yaptığı paylaşımlar artık bir kripto milyarderi olmadığını yazdı. Bunu, dünyanın en zenginleri listesinin başında yer alan Elon Musk ve Jeff Bezos gibi diğer milyarderlerle ilgili bir Tweet'e yanıt verirken açıkladı.

(btw btw I'm not a billionaire anymore) — vitalik.eth (@VitalikButerin) May 20, 2022

Kurucu, milyarderler Elon Musk ve Jeff Bezos'u Twitter'da kendilerine hitap eden insanlara yanıt verme eğiliminden dolayı överken, servetinin küçüldüğünü görme konusunu da gündeme getirdi. Ancak Buterin, büyük isimlerin 'doğrudan halkla konuşma' erdeminin bu zamanlarda daha az alakalı olduğundan şikayet etti.

TerraUSD ve Luna, geçtiğimiz hafta dikkat çekici şekilde düştü. Birkaç gün içinde ise piyasadan tahmini 40 milyar doları sildi. Bitcoin'den sonra piyasa değerine göre ikinci en büyük kripto para birimi olan Ether, son altı ayda değerinin neredeyse yarısını kaybetti.

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