Hazine yeni yol haritasını belirledi! Kaldıraçlı işlemler artık yapılamayacak

Türkiye, kripto para piyasasını düzenlemek için önemli adımlar atıyor. Hazine Ve Maliye Bakanlığı'nın Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yürütülen kripto varlık hizmet sağlayıcılarına ilişkin ikincil düzenleme çalışmalarında sona gelindi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni düzenlemelerle, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının faaliyetleri daha sıkı bir denetime tabi tutulacak.

RİSK YÖNETİM BİRİMLERİ ZORUNLU OLACAK

Hizmet sağlayıcıların asgari sermaye ve öz sermaye tutarları saptanırken sektör paydaşlarının mali yapısının sürdürülebilir şekilde korunması için risk bazlı ilave sermaye yeterliliği yükümlülükleri gelecek. Kripto varlık hizmet sağlayıcıları tarafından iç denetim, iç kontrol ve risk yönetim birimlerinin kurulması zorunlu olacak.

SPK'DAN İZİN ALMASI GEREKECEK

Platformlar ve saklama kuruluşlarının müşterilerine ait bakiye bilgileri için Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ile entegrasyon sağlayarak, kuruluşun talep ettiği raporlamaları yapması gerekecek. Kripto para borsalarının faaliyet gösterebilmeleri için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından izin almaları gerekecek. Borsaların belirli bir sermaye tutarına sahip olmaları zorunlu hale gelecek.

BU İŞLEMLER YAPILAMAYACAK

Borsaların işlemleri daha şeffaf hale gelecek ve düzenli olarak denetlenecek ve kripto paralarla kaldıraçlı işlemler yapılamayacak. Müşterilerin varlıklarının güvenliği için daha sıkı önlemler alınacak ayrıca piyasa manipülasyonlarını önlemek için fiyatlar sürekli takip edilecek.

FİYATLAR DENETLENECEK

Mali, operasyonel ve teknik yükümlülüklerin yanı sıra kanun hükümleri uyarınca kripto varlık hizmet sağlayıcılarının yurt içinde fiyatı oluşan kripto varlıklara ilişkin fiyat gözetim sistemi kurması gerekecek. Piyasa bozucu eylemler tespit edilerek gerekli işlem ve yaptırımlar uygulanacak.

BAKAN ŞİMŞEK: YATIRIMCILARA GÜVEN ORTAMI SAĞLAYACAĞIZ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hazırlanan tebliğ taslaklarının, diğer ülke düzenlemelerine kıyasla oldukça detaylı ve kapsayıcı unsurlar içerdiğini belirtti. Şimşek, "Sermayeye ilişkin risk bazlı düzenleme örneği, diğer ülke otoritelerinin düzenlemelerinde yer almıyor. Attığımız bu adımlar, piyasanın etkin olarak işlemesi ve yatırımcılar nezdinde de güven ortamı oluşmasına imkan sağlayacak. Kripto varlık hizmet sağlayıcılarına kontrollü yükümlülükler veren, çerçevesi net şekilde belirlenmiş, piyasa aktörlerince de uygulanabilir nitelikte kurallar bütünü oluşturmayı amaçladık." diye konuştu.

"YATIRIMCI İŞLEMLERİ KAYIT ALTINA ALINACAK"

Söz konusu düzenlemelerle yatırımcı işlemleri kayıt altına alındığından kripto varlık işlemlerinde daha güvenli bir ortam oluşturulmuş olacak diyen Şimşek, "Ülkemiz finansal piyasaları açısından, global piyasalara paralel şekilde finansal araç çeşitliliği ve fintek ekosisteminin geliştirilmesi yönüyle piyasalara yeni bir araç kazandırmış olduk. Ayrıca suçun finansmanının engellenmesi yönüyle bu düzenlemelerin büyük katkı sağlamasını bekliyoruz." açıklamalarında bulundu.