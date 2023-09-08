Kripto Faruk 356 milyonluk vurgunu nasıl yaptı? İşte Thodex sürecine ilişkin tüm merak edilenler

Kırmızı bültenle aranırken Arnavutluk'ta yakalanan ve Türkiye'ye getirilen kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e 11 bin 196 yıl hapis cezası verildi. Şu an 29 yaşında olan 2 yıl önce müşterilere ait milyonlarca liralık kripto parayla yok olan Özer, 356 milyon liralık vurgun yaptı. Geçen yıl Arnavutluk'ta yakalanmasının ardından Türkiye'ye getirilen ve 11 bin yıl ceza alan Özer'in bu vurgunu nasıl yaptığı merak konusu oldu. İşte Thodex sürecine ilişkin merak edilenler...

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yargılandığı dolandırıcılık davasında karar çıktı. 7'si tutuklu 21 sanığın yargılandığı davada sanık Faruk Fatih Özer ile kardeşleri Güven ve Serap Özer, ayrı ayrı 11 bin 196 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Peki 356 milyon liralık vurgunun yapıldığı Thodex süreci nasıl başladı? İşte merak edilen detaylar...

20 NİSAN 2021'DE KAYBOLDU

2 binden fazla kişiyi mağdur eden süreç, 20 Nisan 2021'de kripto para borsası Thodex yatırımcılarının sisteme erişememesi ile başladı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kullanıcıların hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine 22 Nisan 2021'de Thodex hakkında resen soruşturma başlattı.

40 BİN YIL HAPİS CEZASI İSTENDİ

Zincirin halkalarını oluşturan kilit isimler belirlendi. Peş peşe operasyonlarla 82 şüpheli gözaltına alındı, 6'sı tutuklandı. Elebaşı Fatih Faruk Özer, "Örgüt kurma ve yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" ile suçlandı. 40 bin 562 yıla kadar hapsi istendi.

253 MİLYON LİRALIK TRANSFER

İddianamede yer verilen MASAK raporunda, Thodex platformunun müştekileri, iş ve işlemleri nedeniyle hileli davranışlarla aldattığı kaydedildi. MASAK raporuna göre sanık Faruk Fatih Özer'in hakimiyeti altındaki 3 ayrı hesaptan 253 milyon 714 bin 909 lira karşılığı kripto varlık transfer edildi, bunun önemli bir kısmı sanıklar Cem Uzunoğlu, Faruk Fatih Özer ve Zuhal Özer'in ticari merkezi Malta'da bulunan kripto varlık hizmet sağlayıcısı nezdinde yer alan kripto varlık cüzdanlarına transfer edildi.

YAKALANMA VE İADE SÜRECİ

Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'un Vlora kentinde yakalandı. Türkiye Özer'in iadesini istedi ancak yerel mahkeme başta talebi reddetti. Elbasan Asliye Mahkemesi'nin 2 Eylül 2022'de Özer'in tutukluluğunun devamına yönelik verdiği karar, 14 Eylül 2022'de Özer'in avukatlarınca temyize götürüldü. Dıraç Temyiz Mahkemesi, 20 Eylül'de Özer'in tutukluluğuna yönelik kararı onadı.

Elbasan Asliye Mahkemesi, 17 Kasım 2022'deki duruşmada, Elbasan Savcılığı'nın "Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine izin verilmesi" yönündeki talebinin kabul edildiğini bildirdi, Özer 7 Aralık 2022'de bu kararı temyize götürdü. Dıraç Temyiz Mahkemesi'nde 30 Aralık 2022'de yapılan duruşmada, Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine ilişkin karar onandı.

23 NİSAN'DA TÜRKİYE'DE TUTUKLANDI

Arnavutluk Yüksek Mahkemesi'nin de iade kararını onamasının ardından Özer, 20 Nisan Perşembe günü Türk Interpol yetkilililerine teslim edildi ve uçakla İstanbul'a götürüldü. Hakkında 40 bin 564 yıla kadar hapis cezası istenen Faruk Fatih Özer 23 Nisan'da çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

"BEN KİMSEYİ DOLANDIRMADIM BANA KUMPAS YAPILDI"

12 Haziran'da görülen davada Faruk Fatih Özer, savunmasına Thodex sitesinin nasıl kurulduğundan bahsederek başladı. Özer, "Medyada ve iddianamede yer alan iddialar asılsızdır. Ben kimseyi dolandırmadım. Bana kumpas yapıldı. Ben bir şirket kurmuştum ve şirketim hacklendi. E-ticaret yaparak ticaret hayatıma bu şekilde başladım. İlk kuruluş amacımız e-ticaret yapmaktı. E-ticaretle uğraştığım için kripto para dikkatimi çekti. Sonrasında sosyal çevrem sayesinde kazanç elde edeceğimi gördüm ve şirketi bu yöne çevirdim." demişti.

KARAR DURUŞMASINDA TÜRKÜLÜ SAVUNMA

7 Eylül tarihinde karar duruşmasına çıkan Özer ise son savunmasında Musa Eroğlu'nun seslendirdiği "Yolun sonu görünüyor" türküsünden alıntı yaptı.Özer, "Avukatlarımın savunmalarıma katılıyorum. Burası zorbalıkla yönetilen bir ülke değildir. Bizim ve ailemizin yaşadığı adaletsizliğin son bulması gerekiyor. Thodex yalnızca bir şirket ve iflas etti. Thodex de suç örgütünden bahsedilmez. Dünya üzerindeki tüm kurumları yönetebilecek kadar zekiyim. Bu 22 yaşında kurduğum şirketten belli. Suç örgütü kuracak olsam bu kadar amatörce hareket etmezdim. Söz konusu olan dosyada şüpheli olanların 2 seneden fazladır mağdur olduğu ortada. İllegal faaliyetlerin içinde bulunacağımı kabul etmeyeceğim. Ben Arnavutlukta cezaevindeyken dahi müştekilere ödeme yaptım. Örgüt kurmuş bir liderin asla yapmayacağı bir hareket. Rica ederim biraz bu acıdan yaklaşın. Dosyanın bu aşamaya gelmesinin nedeni Türkiye'den ve başka ülkeden bakanlarla fotoğraflarım. Benim medyada ismi geçen hiç bir bakanla ilişkim olmamıştır. Sayın bakanlara ve milletvekillerine iftiralar atıldı. Kaostan beslenen varlıklar benim şirketimin batmasından faydalandılar. Ben artık gerçeklerin sayın mahkeme heyeti tarafından görülmesini beklemekteyim. Savunmamı Musa Eroğlu'ndan 'Yolun sonu görünüyor' türküsünden bir dörtlük ile bitirmek istiyorum. Geçtim dünya üzerinden, ömür bir nefes derinden. Bak feleğin çemberinden yolun sonu görünüyor. Azrail'in gelir kendi, ne ağa der ne efendi. Sayılı günler tükendi yolun sonu görünüyor" dedi.

11 BİN 190 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Yaklaşık 11 saat süren duruşmanın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti tarafından, tutuklu sanıklar Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer'in, "nitelikli dolandırıcılık", "örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından toplamda 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı.

4 SANIĞIN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Kararın devamında bir mağdur yönünden, sanıklar Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer hakkında "bilişim sistemleri kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı 6 yıl 4 ay 15 gün hapis ve 135 milyon lira adli para cezası verilmesine karar verildi. 16 sanık hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan delil yetersizliği gerekçesiyle beraatine hükmedildi. Mahkeme heyeti, hükümle birlikte 4 sanığın tahliyesine karar verdi. Diğer sanıklar hakkında değişen oranlarda hapis cezaları verildi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, kripto paranın ne olduğu, Bitcoin'in yasal statüsü, kripto borsalarında nasıl işlem yapıldığı ve borsalar arasındaki farklılıklar belirtildi.

"Thodex" isimli şirketin 400 bin lira sermayeyle Faruk Fatih Özer tarafından kurulduğu aktarılan iddianamede yer alan MASAK raporuna göre, bu platformun, müştekileri iş ve işlemleri nedeniyle hileli davranışlarla aldattığı kaydedildi.

İddianamede, sanık Faruk Fatih Özer'in hakimiyeti altındaki 3 ayrı hesaptan 253 milyon 714 bin 909 lira karşılığı kripto varlık transfer edildiği, bunların önemli bir kısmının sanıklar Cem Uzunoğlu, Faruk Fatih Özer ve Zuhal Özer'in ticari merkezi Malta'da bulunan "Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcısı" nezdinde yer alan kripto varlık cüzdanlarına transfer edildiği anlatıldı.

Bu suçlar sebebiyle 356 milyon liralık zarar oluştuğuna dikkat çekilen iddianamede, Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 21 sanık hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'şer yıla kadar hapis cezası istendi.

Esas hakkındaki mütalaada ise sanık Faruk Fatih Özer ile kardeşleri Güven Özer ve Serap Özer'in "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 bin 142 yıldan 40 bin 462 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

Sanık Zuhal Özer'in ise "örgüte üye olmak" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 8 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen mütalaada, diğer 17 sanığın çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezasına mahkum edilmesi istenmişti.