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Kozan'da Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Kazada otomobilin kayaya çarparak devrildiği belirtildi. Yaralılara olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri müdahale etti. Yaralılar hastanelere sevk edilirken, hayatını kaybeden kişinin cenazesi morga kaldırıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Arif İspir (30) idaresindeki 34 BVD 594 plakalı otomobil, Bulduklu Mahallesi'nde yol kenarındaki kayaya çarparak devrildi.

Kazada sürücü ve araçta bulunan D.E. (20) yaralandı.

Yaralılara ilk müdahale ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapıldı.

Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İspir, Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine, D.E de Yüreğir Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kurtarılamayan İspir'in cenazesi morga kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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