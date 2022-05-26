Koyulhisar'da orman yangınlarına müdahale tatbikatla anlatıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Koyulhisar'da orman yangınlarına müdahale tatbikatla anlatıldı

AA - Faruk Kara - Güncel
 - Güncelleme:
Koyulhisar'da orman yangınlarına müdahale tatbikatla anlatıldı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde orman yangınlarına müdahale tatbikatı gerçekleştirildi.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde orman yangınlarına müdahale tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikat, Giresun Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Koyulhisar Orman İşletme Müdürlüğü Orman Deposu'na ait alanda yapıldı.

Arazöz ve ilk müdahale araçlarını kullanan ekiplerin katıldığı tatbikatı, Kaymakam Resul Yıldırım ile Giresun Orman Bölge Müdürü Ahmet Güneş izledi.

Tatbikatın ardından açıklama yapan Yıldırım, amaçlarının yangınsız bir dönem geçirmek olduğunu söyledi.

Yıldırım, ormanları korumanın her vatandaşın insanı görevi olduğunu sözlerine ekledi.

AA / Faruk Kara - Güncel

Orman İşletme Müdürlüğü, Koyulhisar, Giresun, Sivas, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title