Koyulhisar'da orman yangınlarına müdahale tatbikatla anlatıldı - Haberler

Koyulhisar'da orman yangınlarına müdahale tatbikatla anlatıldı
AA - Faruk Kara - Güncel
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Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde orman yangınlarına müdahale tatbikatı gerçekleştirildi.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde orman yangınlarına müdahale tatbikatı gerçekleştirildi.
Tatbikat, Giresun Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Koyulhisar Orman İşletme Müdürlüğü Orman Deposu'na ait alanda yapıldı.
Arazöz ve ilk müdahale araçlarını kullanan ekiplerin katıldığı tatbikatı, Kaymakam Resul Yıldırım ile Giresun Orman Bölge Müdürü Ahmet Güneş izledi.
Tatbikatın ardından açıklama yapan Yıldırım, amaçlarının yangınsız bir dönem geçirmek olduğunu söyledi.
Yıldırım, ormanları korumanın her vatandaşın insanı görevi olduğunu sözlerine ekledi.
AA / Faruk Kara - Güncel