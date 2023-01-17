Köpekten kaçarken otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı
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İzmir'in Torbalı ilçesinde köpek saldırısından kaçmaya çalışan 16 yaşındaki bisikletli çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
İzmir'in Torbalı ilçesinde köpek saldırısından kaçmaya çalışan 16 yaşındaki bisikletli çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Naci Tuncer Caddesi'nde bisikletiyle giden M.T (16), sahipsiz köpeğin kendisine doğru koştuğunu görünce bisikletinin yönünü çevirdi. Bu sırada yoldan geçen otomobil M.T'ye çarptı.
Kazada yaralanan çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerince Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Güncel