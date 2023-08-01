Konya Selçuklu'da 5.0 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Konya ilinin Selçuklu ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrasında herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığını açıkladı.

SEZER: AN İTİBARIYLA OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR

Afad Başkanı Yunus Sezer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Konya ilimiz Selçuklu ilçesinde saat 18.06'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarım" açıklamasında bulundu.

Düzgün BARIŞ DENİZ/ANKARA,-