Konya haberleri: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Konya'da Güncel Haberler Gelen Konya haberine göre Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Konya programı kapsamında Büyükşehir Belediyesi ve Mevlana Müzesini ziyaret etti, ardından mistik müzik dinletisini izledi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Konya programı kapsamında Büyükşehir Belediyesi ve Mevlana Müzesini ziyaret etti, ardından mistik müzik dinletisini izledi. Müze ziyaretinin ardından Selçuklu Kongre ve Kültür Merkezi'ne giden Bakan Ersoy, burada önceki dönem AK Parti milletvekili, il ve ilçe başkanları ile yemekte buluştu. Ersoy yemeğin ardından yine kongre merkezi içinde fuaye alanındaki "Dünden Bugüne Mistik Müzik Festivali" sergisini gezdi, sonrasında kentte devam eden 19. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali kapsamında sahneye çıkan Hintli sanatçı Duhruv Sangar'ın konserini izledi. Konser sırasında Bakan Ersoy'a Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdüssettar Yarar eşlik etti. Konserin ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy kentten ayrıldı. Güncel Kaynak: AA / Taner Aydın Mehmet Nuri Ersoy Konya Güncel Haberler

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