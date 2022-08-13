Haber : Konya haberleri! KONYAALTI SAHİLİ'NDE YÜKSEK NEM VE SICAKLIK YOĞUNLUK OLUŞTURDU - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya haberleri! KONYAALTI SAHİLİ'NDE YÜKSEK NEM VE SICAKLIK YOĞUNLUK OLUŞTURDU

 - Güncelleme:

Konya gündem haberi | Antalya'da sıcaklığın 33 dereceyi göstermesiyle Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluştu.

Antalya'da sıcaklığın 33 dereceyi göstermesiyle Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluştu. Nem oranının ise yüzde 70 seviyesine ulaşmasıyla Beydağları'nın görüş mesafesi azaldı.

Turizm kenti Antalya'da sıcaklığın 33, nem oranının ise yüzde 70 seviyelerinde seyretmesiyle yerli ve yabancı vatandaşlar Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu. Yüksek nemden dolayı Beydağları'nın görüş mesafesinin azaldığı dikkati çekti. Sahile gelen vatandaşlardan bazıları güneşlenmeyi, bazıları yüzmeyi tercih ederken bazı aileler çocuklarıyla denizin içinde oynamayı seçti.

KAYALIKLARDAN ATLAMALAR BAŞLADI

Konyaaltı Sahili'ne varyant tarafından giriş yapıldığında hemen falezlerin altında bulunan 6 metrelik kayadan gençlerin denize atladığı görüldü. Her yıl yapılan uyarılara rağmen gençler tehlikeye aldırış etmeden kayalıklardan atlamayı sürdürdü.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Konyaaltı Sahili Antalya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title