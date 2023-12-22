Konya'da Tır ile Kamyon Çarpışması: 2 Yaralı
Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır ile kamyon çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Konya'nın Karapınar ilçesinde tır ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
H.A, idaresindeki i 16 AFC 73 plakalı tır, Konya - Karapınar kara yolunun 10. kilometresinde, H.Z'nin kullandığı 06 ZNJ 70 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada araç sürücüleri yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.